За сюжетом кілеру міжнародного рівня і його професійному тілоохоронцю таки вдалось потоваришувати.Тепер вони об’єднуються, щоб захистити дружину найманого вбивці. Якщо ви збираєтеся на фільм в кінотеатри, приготуйтеся зустріти Антоніо Бандераса і легендарного Морґана Фрімена, які приєдналися до одного з найгучніших кінохітів цього літа!

До теми "Тілоохоронець дружини кілера": мережу вразив трейлер продовження нестримної комедії

Інтерв’ю з Морґаном Фріменом

Чому ви вирішили знятися у фільмі?

Я знаю Сема Джексона уже років 40. Ми працювали разом в Нью-Йорку. Він був ще малим хлопцем, я – ну…трохи страшим. І з того часу ми по роботі не перетинались. Хоча мені ну дуже подобається Сем. Раяна ж я знав лише за його фільмами. Але і цього було достатньо, щоб погодитись приєднатись до проєкту.

Розкажіть про свого героя у бойовику "Тілоохоронець дружини кілера"

Мій герой – з тих людей, які уже так довго в цьому бізнесі, що мають друзів по всьому світові. А ще мають шалені ресурси. І це робить його дуже крутим, бо він може згуртувати навколо своєї задачі величезні ресурси. Деякі люди уже народжуються зі знанням, що потрібно робити в житті, і вміють цього досягати. Він – один з таких.

Що б ви сказали про роботу з Семюелом Л. Джексоном?

Його грі віриш. Я бачив майже кожен фільм, де грав Сем. Правда, інколи складається таке враження, що він знімається в новій стрічці кожні 6 місяців, тож усі-усі навряд чи бачив (сміється). Бо інколи дивишся на афішу і такий: "Гм, не знав, що він тут знімається".

Що круто в ньому, так це його акторські вміння. Ти завжди віриш героям, яких Сем грає на екрані. І не важливо, в якій він ситуації – усе завжди вдало і професійно,

– запевняє Морґан Фрімен.

А про роботу з Раяном Рейнольдсом?

Легкість комунікації в нашій роботі – це дуже важливо. Також я вважаю, що ознака хорошого актора – це вміння "ділитись". Коли я тільки робив перші кроки на акторській стежці, у нас була така вправа на те, щоб вчитись довіряти одне одному. Вчитись ділитись і давати. І от у нього це є.

Читайте також Ексклюзив: Ентоні Рамос розкриває секрети фільму "На висотах Нью-Йорка"

Поділіться ще думками про співпрацю з режисером Патріком Г’юзом.

Очевидно, що він робить те, що хоче, і знає, як досягти бажаного. А ще він багато часу витрачає на те, щоб пояснити, чому ми робимо те, чи інше. Це необхідно для того, щоб те, що відбувається на знімальному майданчику, мало сенс для усіх учасників процесу. І це у нього дуже добре виходить.

Патрік з тих режисерів, які не тримають від акторів секретів, і радо діляться своїм баченням. Це дуже важливо, бо є відчуття співпраці,

– говорить актор.

"Тілоохоронець дружини кілера" 2021: дивіться трейлер