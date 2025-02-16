Что смотреть на выходных: 2 успокаивающих фильма для отдыха

Хорошие фильмы помогают забыть о заботах и стрессе и посмотреть на мир под другим углом. После долгой недели, наполненной суетой и тревогами, именно они могут стать удачным вариантом для отдыха.

24 Канал расскажет о лентах, которые будут отличным вариантом для просмотра на выходных. Это легкие и успокаивающие фильмы без лишнего драматизма и напряжения.

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"Маленькая мисс Счастье"

Год: 2006

Режиссёр : Режиссёр: Джонатан Дейтон, Валери Фэрис

Рейтинг IMDb: 7.8

7-летняя девочка Олив живет в семье Гуверов. Мама Шерил на грани нервного срыва, отец Ричард – неудачник, а брат Дуэйн просто всех ненавидит. Только дедушка Эдвин кажется светлым человеком. Олив мечтает выиграть детский конкурс, поэтому ради этого все члены семьи Гуверов откладывают свои планы и едут в Калифорнию.

Это теплая семейная история, которая подарит комфорт и уют. Она показывает, как можно найти понимание между братьями и сестрами, с папой и мамой. Дети легко могут создать конфликт, но и могут быть источником любви и заботы.

"Маленькая мисс Счастье: смотрите трейлер онлайн

"Рататуй"

Год: 2007

Режиссер: Брэд Берд

Рейтинг IMDb: 8.1

Мультфильм рассказывает о крысе Руми, которая в отличие от своей семьи, любит изысканную еду, а не то, что найдется в помойке. Он сочетает продукты и обожает специи. А особенно любит смотреть кулинарную передачу по телевизору, когда хозяйка дома засыпает. Но как-то жизнь Реми кардинально меняется и его мечта становится осуществимой.

Кулинария для многих является успокаивающей, а когда она в анимации – то и подавно. Эта лента расскажет о путешествии, достижения своей мечты несмотря на тяжелый труд. А изюминкой мультика стали волшебные пейзажи Парижа.

"Рататуй": смотрите трейлер онлайн