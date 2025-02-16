24 Канал розповість про стрічки, які будуть чудовим варіантом для перегляду на вихідних. Це легкі та заспокійливі фільми без зайвого драматизму і напруги.

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"Маленька міс Щастя"

Рік: 2006

Режисер: Джонатан Дейтон, Валері Феріс

Рейтинг IMDb: 7.8

7-річна дівчинка Олів живе у сім'ї Гуверів. Мама Шеріл на межі нервового зриву, батько Річард – невдаха, а брат Двейн просто всіх ненавидить. Лиш дідусь Едвін здається світлою людиною. Олів мріє виграти дитячий конкурс, тож заради цього всі члени сім'ї Гуверів відкладають свої плани та їдуть в Каліфорнію.

Це тепла сімейна історія, яка подарує комфорт і затишок. Вона показує, як можна віднайти розуміння між братами й сестрами, з татом і мамою. Діти легко можуть створити конфлікт, але й можуть бути джерелом любові й турботи.

"Маленька міс Щастя: дивіться трейлер онлайн

"Рататуй"

Рік: 2007

Режисер: Бред Берд

Рейтинг IMDb: 8.1

Мультфільм розповідає про щура Румі, який на відміну від своєї сім'ї, любить вишукану їжу, а не те, що знайдеться в смітнику. Він поєднує продукти та обожнює спеції. А особливо любить дивитися кулінарну передачу по телевізу, коли хазяйка будинку засинає. Та якось життя Ремі кардинально змінюється і його мрія стає здійсненною.

Кулінарія для багатьох є заспокійливою, а коли вона в анімації – то й поготів. Ця стрічка розповість про подорож, досягнення своєї мрії попри важку працю. А родзинкою мультика стали чарівні краєвиди Парижа.

"Рататуй": дивіться трейлер онлайн