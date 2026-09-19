24 Канал собрал проверенные комедии и романтические фильмы, которые помогут отвлечься и подарят ощущение беззаботного уюта.

"Кто угодно кроме тебя"

Рейтинг IMDb – 6,1

После удивительного первого свидания между Беатрис и Беном возникает недоразумение, которое мгновенно превращает взаимную симпатию в жгучую неприязнь. Судьба вновь сводит их на роскошной свадьбе в Австралии, где обоим приходится спасать собственную репутацию перед родными и бывшими. Герои заключают негласное перемирие и решают притвориться влюбленной парой. Однако постоянные перепалки и забавные форс-мажоры неожиданно становятся фундаментом для настоящей любви.

"Кто угодно кроме тебя": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: Обозреватели на Rotten Tomatoes отмечают потрясающую химию между Сидни Суини и Гленом Пауэллом, яркие австралийские пейзажи и легкий юмор в духе классических романтических комедий нулевых. В то же время критики сетуют на предсказуемость сюжетных поворотов.

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"Билет в рай"

Рейтинг IMDb – 6,1

Бывшие супруги Дэвид и Джорджия уже двадцать пять лет не выносят друг друга и общаются исключительно ради общей дочери Лили. Когда девушка отправляется на отдых на Бали и внезапно решает выйти замуж за местного парня, разъяренные родители решают объединить усилия. Они летят на тропический остров с секретной миссией – сорвать свадьбу и уберечь дочь от ошибки молодости.

"Билет в рай": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: Кинокритики Rotten Tomatoes единодушно хвалят харизму и комедийный дуэт Джорджа Клуни и Джулии Робертс, а также живописную атмосферу тропического курорта, которая прекрасно снимает стресс. В то же время рецензенты отмечают, что сценарий получился слишком простым и держится исключительно на актерской игре главных звезд.

"Затерянный город"

Рейтинг IMDb – 6,1

Автор популярных приключенческо-любовных романов Лоретта Сэйдж отправляется в промотур новой книги вместе с привлекательным, но несколько наивным Аланом, чье лицо украшает обложки ее книг. Неожиданно писательницу похищает эксцентричный миллиардер, убежденный, что она способна привести его к настоящему древнему сокровищу в джунглях. Алан решает доказать свою мужественность в реальной жизни и спешит на помощь. Вместе они оказываются посреди дикой природы, где их ждут опасные перестрелки и сплошной абсурд.

"Затерянный город": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: В обзорах Rotten Tomatoes фильм хвалят за безупречную игру актеров Сандры Буллок, Ченнинга Татума и блестящее камео Брэда Питта. В то же время фильму высказывают претензии за слабую детективную интригу и заметную компьютерную графику в сценах погонь.

Легкие романтические комедии и ненавязчивые приключенческие комедии – лучший способ перезагрузиться посреди рабочей недели. Выбирайте любой фильм из нашего списка и наслаждайтесь беззаботными приключениями, красивыми локациями и счастливыми финалами.