Кино Подборки кино Без лишних переживаний: 3 легкие комедии и романтические комедии на вечер для полного расслабления
19 сентября, 16:01
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Без лишних переживаний: 3 легкие комедии и романтические комедии на вечер для полного расслабления

Влада Пономарева

После насыщенного рабочего дня или эмоционально изнурительных будней меньше всего хочется смотреть тяжелые психологические драмы или мрачные триллеры. Идеальный план для такого вечера – теплый плед, любимый напиток и фильм, который не напрягает, не давит на психику и заставляет искренне улыбаться.

24 Канал собрал проверенные комедии и романтические фильмы, которые помогут отвлечься и подарят ощущение беззаботного уюта.

"Кто угодно кроме тебя"

Рейтинг IMDb – 6,1

После удивительного первого свидания между Беатрис и Беном возникает недоразумение, которое мгновенно превращает взаимную симпатию в жгучую неприязнь. Судьба вновь сводит их на роскошной свадьбе в Австралии, где обоим приходится спасать собственную репутацию перед родными и бывшими. Герои заключают негласное перемирие и решают притвориться влюбленной парой. Однако постоянные перепалки и забавные форс-мажоры неожиданно становятся фундаментом для настоящей любви.

"Кто угодно кроме тебя": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: Обозреватели на Rotten Tomatoes отмечают потрясающую химию между Сидни Суини и Гленом Пауэллом, яркие австралийские пейзажи и легкий юмор в духе классических романтических комедий нулевых. В то же время критики сетуют на предсказуемость сюжетных поворотов.

"Билет в рай"

Рейтинг IMDb – 6,1

Бывшие супруги Дэвид и Джорджия уже двадцать пять лет не выносят друг друга и общаются исключительно ради общей дочери Лили. Когда девушка отправляется на отдых на Бали и внезапно решает выйти замуж за местного парня, разъяренные родители решают объединить усилия. Они летят на тропический остров с секретной миссией – сорвать свадьбу и уберечь дочь от ошибки молодости.

"Билет в рай": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: Кинокритики Rotten Tomatoes единодушно хвалят харизму и комедийный дуэт Джорджа Клуни и Джулии Робертс, а также живописную атмосферу тропического курорта, которая прекрасно снимает стресс. В то же время рецензенты отмечают, что сценарий получился слишком простым и держится исключительно на актерской игре главных звезд.

"Затерянный город"

Рейтинг IMDb – 6,1

Автор популярных приключенческо-любовных романов Лоретта Сэйдж отправляется в промотур новой книги вместе с привлекательным, но несколько наивным Аланом, чье лицо украшает обложки ее книг. Неожиданно писательницу похищает эксцентричный миллиардер, убежденный, что она способна привести его к настоящему древнему сокровищу в джунглях. Алан решает доказать свою мужественность в реальной жизни и спешит на помощь. Вместе они оказываются посреди дикой природы, где их ждут опасные перестрелки и сплошной абсурд.

"Затерянный город": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: В обзорах Rotten Tomatoes фильм хвалят за безупречную игру актеров Сандры Буллок, Ченнинга Татума и блестящее камео Брэда Питта. В то же время фильму высказывают претензии за слабую детективную интригу и заметную компьютерную графику в сценах погонь.

Легкие романтические комедии и ненавязчивые приключенческие комедии – лучший способ перезагрузиться посреди рабочей недели. Выбирайте любой фильм из нашего списка и наслаждайтесь беззаботными приключениями, красивыми локациями и счастливыми финалами.