Кино Подборки кино Для тех, кто устал искать: что посмотреть вечером после тяжелого дня
27 июля, 16:48
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Для тех, кто устал искать: что посмотреть вечером после тяжелого дня

Влада Пономарева

После изнурительного рабочего дня меньше всего хочется тратить час на поиски того же фильма. Когда силы на грани, лучшим решением станет легкое, увлекательное и качественное кино, которое поможет полностью расслабиться.

Стриминговый сервис Netflix имеет немало замечательных лент для идеального вечера. 24 Канал собрал подборку фильмов, которые гарантированно подарят хорошее настроение и восстановят душевное спокойствие.

"Зависнуть в Палм-Спрингс" (2020)

Во время свадьбы в калифорнийской пустыне Найлз и Сара попадают случайно во временную петлю. Теперь они вынуждены снова и снова проживать один и тот же день. Однако вместо того чтобы паниковать, герои решают развлекаться по полной, параллельно ища выход из этой ловушки.

"Зависнуть в Палм-Спрингс": смотрите трейлер фильма онлайн

"Первый день моей жизни" (2023)

В центре истории – четыре человека, которые оказались на самом дне разочарования и решили покончить с собой. Таинственный незнакомец дает им ровно неделю, чтобы посмотреть на жизнь со стороны и переосмыслить свои решения. Вместе они проживают удивительное путешествие и пытаются найти смысл двигаться дальше.

"Первый день моей жизни": смотрите трейлер фильма онлайн

"Ножи наголо: Стеклянная луковица" (2022)

Эксцентричный миллиардер приглашает нескольких влиятельных людей на роскошную виллу в Греции, чтобы сыграть в вымышленное детективное расследование. Однако безобидная забава внезапно выходит из-под контроля и становится настоящей трагедией. К счастью, на острове случайно оказывается гениальный детектив Бенуа Бланк, сразу берущийся раскрыть это запутанное дело.

"Ножи наголо: Стеклянная луковица": смотрите трейлер фильма онлайн

"Проект "Адам"" (2022)

Пилот из будущего Адам Рид совершает аварийную посадку в своем прошлом, где случайно встречает самого себя в 12-летнем возрасте. Вместе со своей юной и очень остроумной копией герой отправляется в опасную миссию, чтобы спасти мир и собственную семью.

"Проект "Адам"": смотрите трейлер фильма онлайн

"Любовь с первого взгляда" (2023)

Хедли опаздывает на свой рейс в Лондон и случайно знакомится в аэропорту с очаровательным британцем Оливером. Между молодыми людьми сразу возникает взаимная симпатия, поэтому длительный полет превращается в романтическое свидание в их жизни. Впрочем, сразу по прилету дождевая столица теряет влюбленных в толпе, оставляя им лишь скудный шанс на новую встречу.

"Любовь с первого взгляда": смотрите трейлер фильма онлайн

На днях мы рассказывали о фильмах, которые следует посмотреть в компании друзей.

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