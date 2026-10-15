К счастью, для полноценного отдыха не обязательно выбирать очередной триллер с маньяком или драму, после которой придется восстанавливать душевное равновесие. 24 Канал собрал легкие, атмосферные и остроумные фильмы, которые помогут расслабиться после работы и вернут веру в то, что жизнь состоит не только из дедлайнов.

"Стажер"

Год: 2015

Жанр: комедия, драма

Оценка IMDb: 7,1

70-летний Бен Уиттакер решает, что пенсия – это, конечно, замечательно, но сидеть дома и ждать следующего визита к врачу немного скучно. Поэтому он устраивается стажером в модную интернет-компанию, которой руководит молодая и амбициозная Джулс Остин.

Сначала его коллеги не очень понимают, что делать с дедушкой в костюме, который не привык решать все проблемы через смартфон. Но постепенно Бен доказывает, что жизненный опыт иногда полезнее десятка модных бизнес-курсов.

Что говорят критики: Гленн Кенни из RogerEbert назвал картину одной из самых приятных работ режиссера Нэнси Майерс. Он особо отметил уютную атмосферу, актерскую игру Роберта Де Ниро и Энн Хэтэуэй, хотя и признал, что некоторые моменты кажутся слишком наивными.



"Стажер": смотреть трейлер

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"Повар на колесах"

Год: 2014

Жанр: комедия, драма

Рейтинг IMDb: 7,3

Шеф-повар Карл Каспер имеет престижную работу, талант и начальника, который регулярно напоминает, кто здесь главный. После конфликта с ресторанным критиком мужчина теряет работу и решает кардинально изменить жизнь.

Вместо дорогого ресторана он покупает фургончик с едой и отправляется в путешествие по Америке, готовя вкусную еду и пытаясь наладить отношения с сыном.

Что говорят критики: обозревательница Сьюзан Влощина из RogerEbert назвала картину теплой комедией о еде, дружбе и семейных отношениях. В то же время она отметила, что сюжет довольно предсказуем. Однако именно непринужденная атмосфера и обаяние персонажей делают фильм идеальным для отдыха.



"Повар на колесах": смотреть трейлер

"Застрять в Палм-Спрингс"

Год: 2020

Жанр: романтическая комедия, фантастика

Рейтинг IMDb: 7,4

Представьте, что вы просыпаетесь каждое утро и вынуждены переживать один и тот же день. И нет, речь идет не об обычном понедельнике в офисе.

Найлз вынужден бесконечно переживать одни и те же события, слушать одинаковые речи гостей и искать способ выбраться из этого безумия.

Но раз уж судьба подарила бесконечное количество попыток прожить один день, почему бы не использовать их для самых нелепых приключений?

Что говорят критики: Шейла О’Мелли из RogerEbert высоко оценила необычное сочетание абсурдного юмора, романтики и глубоких размышлений об одиночестве. По ее мнению, за внешней легкостью комедии скрывается удивительно трогательная история, а главные актеры демонстрируют великолепное взаимодействие.

"Застрять в Палм-Спрингс": смотреть трейлер

А если хочется добавить в вечер немного романтики, у нас для вас есть подборка романтических комедий, которые точно заслуживают внимания. Здесь вас ждут забавные недоразумения, неожиданные знакомства и любовные истории, которые заставят улыбнуться даже после самого тяжелого дня.