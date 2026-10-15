На щастя, для хорошого відпочинку не обов'язково обирати черговий трилер із маніяком чи драму, після якої доведеться відновлювати душевну рівновагу. 24 Канал зібрав легкі, атмосферні та дотепні фільми, які допоможуть розслабитися після роботи й повернуть віру в те, що життя складається не лише з дедлайнів.

"Стажер"

Рік: 2015

Жанр: комедія, драма

Оцінка IMDb: 7,1

70-річний Бен Віттакер вирішує, що пенсія – це, звісно, чудово, але сидіти вдома й чекати наступного візиту до лікаря трохи нудно. Тому він влаштовується стажером до модної інтернет-компанії, якою керує молода та амбітна Джулс Остін.

Спочатку його колеги не надто розуміють, що робити з дідусем у костюмі, який не звик вирішувати всі проблеми через смартфон. Але поступово Бен доводить, що життєвий досвід іноді корисніший за десяток модних бізнес-курсів.

Що кажуть критики: Гленн Кенні з RogerEbert назвав стрічку однією з найприємніших робіт режисерки Ненсі Маєрс. Він особливо відзначив затишну атмосферу, акторську гру Роберта Де Ніро та Енн Гетевей, хоча й визнав, що деякі моменти видаються надто наївними.



"Стажер": дивитись трейлер

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"Кухар на колесах"

Рік: 2014

Жанр: комедія, драма

Оцінка IMDb: 7,3

Шеф-кухар Карл Каспер має престижну роботу, талант і начальника, який регулярно нагадує, хто тут головний. Після конфлікту з ресторанним критиком чоловік втрачає роботу й вирішує кардинально змінити життя.

Замість дорогого ресторану він купує фудтрак і вирушає в подорож Америкою, готуючи смачну їжу та намагаючись відновити стосунки із сином.

Що кажуть критики: Оглядачка Сьюзен Влощина з RogerEbert назвала стрічку теплою комедією про їжу, дружбу та сімейні стосунки. Водночас вона зауважила, що сюжет доволі передбачуваний. Однак саме невимушена атмосфера й чарівність персонажів роблять фільм ідеальним для відпочинку.



"Кухар на колесах": дивитись трейлер

"Зависнути у Палм-Спрінгз"

Рік: 2020

Жанр: романтична комедія, фантастика

Оцінка IMDb: 7,4

Уявіть, що ви прокидаєтеся щоранку й змушені проживати той самий день. І ні, йдеться не про звичайний понеділок в офісі.

Найлззмушені нескінченно переживати одні й ті самі події, слухати однакові промови гостей і шукати спосіб вибратися з цього божевілля.

Але якщо вже доля подарувала нескінченну кількість спроб прожити один день, чому б не використати їх для найбезглуздіших пригод?

Що кажуть критики: Шейла О'Меллі з RogerEbert високо оцінила незвичайне поєднання абсурдного гумору, романтики та глибших роздумів про самотність. На її думку, за зовнішньою легкістю комедії приховується напрочуд зворушлива історія, а головні актори демонструють чудову взаємодію.

"Зависнути у Палм-Спрінгз": дивитись трейлер

А якщо хочеться додати вечору трохи романтики, маємо для вас добірку романтичних комедій, які точно варті уваги. Тут на вас чекають кумедні непорозуміння, несподівані знайомства та історії кохання, які змусять усміхнутися навіть після найважчого дня.