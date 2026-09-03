Любовь, вечеринки и немного хаоса: 3 фильма для романтического вечера

Есть фильмы, после просмотра которых хочется переосмыслить жизнь. А есть такие, после которых хочется заказать пиццу, укутаться в плед и подумать: "Ну и зачем я вообще взрослел?"

Если сегодня нужен именно второй вариант – 24 Канал собрал три молодежных фильма о любви, дружбе, вечеринках, неловких ситуациях и людях, которые явно не читали инструкцию к собственной жизни.

"Люблю тебя ненавидеть"

Год: 2023

Жанр: романтическая комедия

Оценка: 6,1

В ролях: Сидни Свини, Глен Павелл, Александра Шипп, Гейта, Хэдли Робинсон

Режиссер: Уилл Глак

Беа и Бен знакомятся, и их первое свидание проходит настолько хорошо, что зритель уже мысленно заказывает свадебный торт.

Но что-то идет не по плану – они вдруг начинают ненавидеть друг друга. Настолько, что при следующей встрече лучше бы просто вызвали адвокатов.

Но судьба, которая явно любит дешевые романтические комедии, сводит их на свадьбе в Австралии. Чтобы избежать неудобных вопросов от родственников и бывших, Бен и Беа решают притвориться парой.

Что говорят критики

Фильм получил 53% от критиков на Rotten Tomatoes, зато зрители были гораздо благосклоннее – 87%. Критики сетовать на довольно шаблонный сюжет, но признают, что Сидни Свини и Глен Павелл настолько харизматичны, что за ними просто приятно наблюдать.

"Люблю тебя ненавидеть": смотреть трейлер

"Всем парням, которых я любила раньше"

Год: 2018

Жанр: романтическая комедия, драма, подростковый фильм

Оценка: 7

В ролях: Лана Кондор, Ной Сентинео, Джон Корбетт, Дженел Перриш, Анна Кеткарт

Режиссер: Сьюзан Джонсон

Лара Джин – типичная мечтательница, которая гораздо лучше чувствует себя в своих мыслях, чем в реальном мире.

Поэтому вместо того, чтобы признаваться парням в своих чувствах, она пишет им любовные письма. Не отправляет. Просто пишет. Для души.

И все было бы замечательно, если бы однажды эти письма таинственным образом не разослали всем адресатам.

Пять парней. Пять писем. Ноль шансов сохранить достоинство.

Что говорят критики

Критики полюбили фильм гораздо сильнее, чем можно было ожидать от очередной подростковой романтики: 96% на Rotten Tomatoes, а зрители дали 84%.

Общий отзыв критиков фактически таков: так, фильм следует знакомым правилам подростковой романтической комедии, но харизматичные актеры и симпатичные персонажи делают его очень приятным для просмотра.

Зрители же особенно хвалят Лану Кондор, Ноя Сентинео и саму романтическую историю. Хотя без скептиков не обошлось: некоторым фильм кажется слишком слащавым и предсказуемым.

"Всем парням, которых я любила раньше": смотреть трейлер

"Застрять в Палм-Спрингс"

Год: 2020

Жанр: романтическая комедия, фантастика

Оценка: 7,4

В ролях: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Дж. К. Симмонс, Мередит Хенер, Камила Мендес

Режиссер: Макс Барбаков

Найлз приходит на свадьбу. Встречает Сару. Выпивает. Флиртует. Попадает в неприятности. А потом просыпается. И снова день свадьбы. И еще раз. И еще. И еще.

Он оказывается в временной петле, где один и тот же день повторяется бесконечно. И сначала это даже весело: если завтра все равно будет сегодня, можно делать буквально все, что вздумается.

А потом в эту петлю случайно попадает Сара.

Что говорят критики

Критики были практически в восторге: 95% на Rotten Tomatoes, а зрители дали 89%.

Особенно хвалят оригинальную идею, игру Энди Сэмберга и Кристин Милиоти, а также то, что фильм не ограничивается шутками о временной петле. Критики отмечали, что за юмором здесь скрываются вполне серьезные вопросы о скуке, страхе, ответственности и смысле жизни.

"Застрять в Палм-Спрингс": смотреть трейлер

Собрали для вас подборку фильмов для хорошего осеннего вечера – с романтикой, уютом и тем самым настроением, когда хочется укутаться в плед.