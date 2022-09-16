Леонардо ди Каприо может присоединиться к сериалу "Игра в кальмара"

Режиссер Хван Дон Хек пригласил голливудскую знаменитость Леонардо ди Каприо сыграть в сериале "Игра в кальмара". Премьера продления запланирована на 2024 год.

На пресс-конференции Netflix Хван Дон Хек заявил о планах по актерскому составу второго и других сезонов "Игры в кальмара". Ранее Леонардо Ди Каприо сказал, что он большой фанат шоу.

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Леонардо ди Каприо может присоединиться к сериалу "Игры в кальмара"

В первую очередь режиссера спросили о том, будет ли сниматься какой-нибудь известный голливудский актер в продолжении "Игры в кальмара", Хек сказал: "Во втором сезоне не будет известного голливудского актера. Это не входит в мои планы". Он продолжил, что это может оказаться возможным в 3 сезоне. События в шоу по-прежнему будут проходить в Корее.

Режиссер сообщил, что Леонардо Ди Каприо – большой поклонник "Игры в кальмара".

Мы можем пригласить его (Леонардо Ди Каприо, – 24 канал) присоединиться к играм,

– сказал он.

Съемки второго сезона начнутся в 2023 году, а премьера выйдет в 2024 году. "Мы начнем съемки второго сезона в следующем году, и он будет выпущен еще через год", – сказал Хван, дополнив, что на второй сезон выделили большую сумму средств.

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Если Леонардо Ди Каприо примет предложение Хван Дон Хекка, то "Игра в кальмара" станет его следующим проектом на телевидении после участия в ситкоме "Проблемы роста", где он сыграл Лука Брайера.

К тому же, во время Deadline Contenders Television режиссер рассекретил два громких имени, которые точно вернутся во втором сезоне. Это Ки Хун, которого сыграл Ли Чон Че, и Ин Хо, в роли которого выступил Ли Бен-Хон. Хотя возвращение этих персонажей было ожидаемым, это первое официальное сообщение от Хван Дон Хекка о их возвращении.