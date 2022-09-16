На пресконференції Netflix Хван Дон Хьок заявив про плани щодо акторського складу другого та інших сезонів "Гри в кальмара". Раніше Леонардо Ді Капріо сказав йому, що він великий фанат шоу.

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Леонардо ді Капріо може приєднатися до серіалу "Гри в кальмара"

Насамперед режисера запитали про те, чи зніматиметься якийсь відомий голлівудський актор у продовженні "Гри в кальмара", Хьок сказав: "У другому сезоні не буде відомого голлівудського актора. Це не входить до моїх планів". Він продовжив, що це може стати можливим у 3 сезоні. Події у шоу, як і раніше, відбуватимуться в Кореї.

Режисер повідомив, що Леонардо Ді Капріо – великий шанувальник "Гри в кальмара".

Ми можемо запросити його (Леонардо Ді Капріо, – 24 канал) приєднатися до ігор,

– сказав він.

Зйомки другого сезону розпочнуться у 2023 році, а прем’єра вийде у 2024 році. "Ми почнемо зйомки другого сезону наступного року, і він буде випущений ще через рік", – сказав Хван, доповнивши, що на другий сезон виділили більшу суму коштів.

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Якщо Леонардо Ді Капріо прийме пропозицію Хван Дон Хьока, то "Гра в кальмара" стане його наступним проєктом на телебаченні після участі у ситкомі "Проблеми зростання", де він зіграв Лука Браєра.

До того ж під час Deadline Contenders Television режисер розсекретив два гучних імені, які точно повернуться у другому сезоні. Це Кі Хун, якого зіграв Лі Чон Че, та Ін Хо, в ролі якого виступив Лі Бьон-Хон. Хоча повернення цих персонажів було очікуваним, це перше офіційне повідомлення від Хван Дон Хьока щодо їх повернення.