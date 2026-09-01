О смерти художника официально сообщили представители театрального коллектива в фейсбуке.

Заслуженный артист Украины Леонид Марченко скончался

Леонид Марченко посвятил сцене ТЮГа на Липках более шести десятилетий и создал около полусотни ярких образов. Зрители искренне полюбили его выступления в спектаклях "Недоук", "Казка про царя Гороха", "Пеппі Довгапанчоха" та "Вишневий сад". Коллеги вспоминают артиста как неотъемлемую часть истории, живого голоса и души столичного театра.

Мастер оставил заметный след и в кинематографе, будучи многолетним членом Национального союза кинематографистов Украины. Зрители хорошо помнят его по культовым фильмам "В бій ідуть тільки "старі"", "Ати-бати, йшли солдати…", "Лісова пісня", "Морська чайка", "Вулиця тринадцяти тополь", "Стара фортеця", "Юркові світанки", "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці" та "Сад Гетсиманський".

Впоследствии актер также появлялся на телеэкранах в популярных сериалах "Небесні родичі", "Доярка з Хацапетівки 3" і "Нюхач". За весомый личный вклад в развитие отечественного искусства в 2009 году Леонид Марченко был награжден орденом "За заслуги" III степени.

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Церемония прощания с выдающимся артистом состоится 2 сентября в помещении Театра юного зрителя на Липках, расположенного в Киеве на улице Липской, 15/17. Точное время панихиды администрация театра объявит позже.

На днях мировой кинематограф также потрясла печальная новость. Звезда фильмов "Оно" и "Один дома" Тим Карри скончался в возрасте 80 лет.