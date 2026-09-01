Про смерть митця офіційно сповістили представники театральної родини у фейсбуці.

Заслужений артист України Леонід Марченко помер

Леонід Марченко віддав сцені ТЮГу на Липках понад шість десятиліть і створив близько пів сотні яскравих образів. Публіка щиро полюбила його виступи у виставах "Недоук", "Казка про царя Гороха", "Пеппі Довгапанчоха" та "Вишневий сад". Колеги згадують артиста як невіддільну частину історії, живого голосу та душі столичного театру.

Майстер залишив помітний слід і в кінематографі, бувши багаторічним членом Національної спілки кінематографістів України. Глядачі добре пам'ятають його за культовими картинами "В бій ідуть тільки "старі"", "Ати-бати, йшли солдати…", "Лісова пісня", "Морська чайка", "Вулиця тринадцяти тополь", "Стара фортеця", "Юркові світанки", "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці" та "Сад Гетсиманський".

Згодом актор також з'являвся на телеекранах у популярних серіалах "Небесні родичі", "Доярка з Хацапетівки 3" і "Нюхач". За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного мистецтва 2009 року Леонід Марченко отримав орден "За заслуги" III ступеня.

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Церемонія прощання з видатним артистом відбудеться 2 вересня в приміщенні Театру юного глядача на Липках, що розташований у Києві на вулиці Липській, 15/17. Точний час панахиди адміністрація театру оголосить пізніше.

Днями світовий кінематограф також сколихнула сумна звістка. Зірка фільмів "Воно" та "Сам удома" Тім Каррі помер у 80 років.