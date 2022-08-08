В Украину актриса двигалась поездом Укрзализныци, которая обеспечила ей комфортное и безопасное путешествие. Об этом в своем фейсбуке сообщил Сергей Лещенко.

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Сергей Лещенко о визите Честейн

"Американская актриса, обладательница Оскара-2022 Джессика Честейн стала еще одной неожиданной гостьей в Украине во время войны. Своим визитом, встречами в Охматдете, с президентом Зеленским, главой офиса Ермаком она привлекает внимание мира: война не закончилась, несмотря на то, что Украина сходит с первых столбцов", – написал Лещенко в фейсбуке.

Он дополнил, что со знаменитостью приехал оператор, задокументировавший ее визит. "Особенно приятно, что Джессика приехала сама, по зову сердца, без "зонтика" международных организаций. Укрзализныця обеспечила для Джессики комфортное и безопасное путешествие, а она рассказала о собственной неприхотливости, вспоминая о путешествиях с рюкзаками в подростковом возрасте", – дополнил он.

Для меня лично это встреча с топактором собственного рейтинга. Что и заметно по моему взору на нее,

– поделился Лещенко.



Джессика Честейн с Сергеем Лещенко / Фото из фейсбука

Сергей показал еще теплое фото вместе с украинским блоггером и путешественником Антоном Птушкиным. Сергей Лещенко, Джессика Честейн и Антон Птушкин появились на одном фото на фоне поезда Укрзализныци.



Джессика Честейн посетила Украину / Фото из фейсбука Лещенко

Визит Честейн в Украину: коротко о главном

В первую очередь заметим, что Джессика известна своими ролями в сериале "Сцены супружеской жизни", фильмах "Глаза Тамми Фэй", "Интерстеллар", "Опасная игра Слоун", Игра Молли" и многие другие. В 2022 году звезда получила свой первый Оскар.

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О визите звезды в Украину стало известно 7 августа. Утром звезда посетила "Охматидит", "ПинчукАртЦентр", встретилась с Зеленским, Ермаком, разговаривала с онкобольными детьми и пострадавшей от войны в Ирпене семьей. Кроме этого, актриса своими глазами увидела последствия зверств российских оккупантов в Киевской области. Вечером 7 августа Джессика Честейн отправилась домой.

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