В главной роли новой украинской комедии мы встречаем известную телеведущую и актрису Лесю Никитюк. Ее персонаж станет центральной фигурой, вокруг которой разворачивается вся комедийная история, наполнена юмором, неожиданными поворотами и увлекательными моментами.

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Вышел первый тизер-трейлер новой украинской комедии "Песики"

В дебютной главной роли Леся Никитюк демонстрирует, как превратиться из ярой эгоистки на влюбленную женщину, способную на самопожертвование. Она играет Яну – карьеристку и холостячку, которая после загадочного проклятия сталкивается с невероятной проблемой: все ее любимые превращаются в собак. Тизер-трейлер погружает зрителя в мир, где романтика граничит с хаосом. Как найти настоящую любовь, если потенциальный избранник вдруг начинает лаять? Для Яны это испытание не из легких, однако она пытается жить с этой особенностью и продолжает искать любовь.

Ну что, друзья, готовы к приключениям? Не пропустите эту историю, которая растрогает и рассмешит до слез – уже 6 марта во всех кинотеатрах страны,

– поделилась Леся Никитюк.

На экране Никитюк поддерживают звездные партнеры – известные актеры и комики: Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитрий Сова, Артемий Егоров, Кирилл Ганин, Повар Данил и Владимир Ращук. Сочетание актерской харизмы, шуток стендап-комиков и обольстительной, своенравной героини Леси создает уникальную комбинацию романтики и юмора.

"Песики": смотрите онлайн тизер фильма

Режиссером "Песиков" стал Алексей Есаков, известный своими работами над "Первыми днями" и "Пограничниками". Для него этот проект стал особенным из-за большого количества сцен с собаками.

"У нас в фильме около 80% кадров с участием четвероногих героев, – рассказывает Есаков. – Собаки, как и люди, имеют свой характер, настроение и даже предпочтения. Иногда они добавляли трюков или деталей, которых мы даже не планировали. Все эти моменты делали фильм более живым и интересным".

За визуальную часть отвечал оператор Владимир Иванов ("Плохие дороги", "ШТТЛ"), а продюсированием занимались Анна Елисеева и Анастасия Лодкина, которые уже работали вместе над сериалом "Первые дни".

"Песики" – это фильм, который не боится быть провокационным, стебным и одновременно касаться темы любви, заботы и заботы о тех, за кого мы несем ответственность. Его премьера состоится 6 марта 2025, а тизер-трейлер уже можно увидеть перед показом любимых фильмов во всех кинотеатрах Украины.