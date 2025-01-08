У головній ролі нової української комедії ми зустрічаємо відому телеведучу та актрису Лесю Нікітюк. Її персонаж стане центральною фігурою, навколо якої розгортається вся комедійна історія, наповнена гумором, несподіваними поворотами та захопливими моментами.

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Вийшов перший тизер-трейлер нової української комедії "Песики"

У дебютній головній ролі Леся Нікітюк демонструє, як перетворитись з затятої егоїстки на закохану жінку, що здатна на самопожертву. Вона грає Яну – кар'єристку і холостячку, яка після загадкового прокляття стикається з неймовірною проблемою: усі її кохані перетворюються на собак. Тизер-трейлер занурює глядача у світ, де романтика межує з хаосом. Як знайти справжнє кохання, якщо потенційний обранець раптом починає гавкати? Для Яни це випробування не з легких, проте вона намагається жити з цією особливістю і продовжує шукати любов.

Ну що, друзі, готові до пригод? Не пропустіть цю історію, яка зворушить і розсмішить до сліз – вже 6 березня у всіх кінотеатрах країни,

– поділилася Леся Нікітюк.

На екрані Нікітюк підтримують зіркові партнери – відомі актори та коміки: Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитро Сова, Артемій Єгоров, Кирило Ганін, Повар Даніл і Володимир Ращук. Поєднання акторської харизми, жартів стендап-коміків та звабливої, норовливої героїні Лесі створює унікальну комбінацію романтики та гумору.

"Песики": дивіться онлайн тизер фільму

Режисером "Песиків" став Олексій Єсаков, відомий своїми роботами над "Першими днями" та "Прикордонниками". Для нього цей проєкт став особливим через велику кількість сцен із собаками.

"У нас у фільмі близько 80% кадрів за участю чотирилапих героїв, – розповідає Єсаков. – Собаки, як і люди, мають свій характер, настрій і навіть уподобання. Іноді вони додавали трюків або деталей, яких ми навіть не планували. Усі ці моменти робили фільм живішим і цікавішим".

За візуальну частину відповідав оператор Володимир Іванов ("Погані дороги", "ШТТЛ"), а продюсуванням займалися Анна Єлісєєва та Анастасія Лодкіна, які вже працювали разом над серіалом "Перші дні".

"Песики" – це фільм, який не боїться бути провокаційним, стьобним і водночас торкатися теми кохання, піклування і турботи про тих, за кого ми несемо відповідальність. Його прем’єра відбудеться 6 березня 2025, а тизер-трейлер вже можна побачити перед показом улюблених фільмів у всіх кінотеатрах України.