Как Леся Никитюк отказала Кристоферу Нолану: что произошло на съемках новой комедии

Пока большинство украинцев искали кондиционеры и прятались от летней жары, Леся Никитюк надевала зимнюю куртку, гуляла по искусственному снегу и... праздновала Рождество. Нет, календарь никто не перепутал – просто завершились съемки новой украинской комедии "Два Рождества, одна Леся".

Съемки фильма проходили в Киеве и области, а события картины разворачиваются именно во время рождественских праздников. Поэтому актерам пришлось создавать зимнюю атмосферу посреди лета. 24 Канал рассказывает подробнее о съемках новой украинской картины.



Леся Никитюк в фильме "Два Рождества, одна Леся" / Фото Starlight Production/Новый канал



Местами температура достигала +35 градусов, хотя, как признается режиссер Аля Бухтиярова, с погодой команде все же повезло больше, чем ожидалось. 24 Канал рассказывает подробнее о съемках новой украинской картины.

Когда снимали сцены на улице, было настолько прохладно, что даже члены съемочной группы бегали в костюмерную за теплыми вещами, – рассказала она.

За время работы команда сменила 13 локаций в Киеве и области, а искусственный снег, как говорят, выглядел настолько убедительно, что его было трудно отличить от настоящего.

"Кристофер, я выбираю украинское кино"

Самым ярким же стал рассказ Леси Никитюк, которая, как всегда, не упустила возможности пошутить.

По словам телеведущей, именно во время съемок ей якобы предложили сыграть... в "Одиссее" Кристофера Нолана.

Не Пенелопу, конечно, а в массе. Но у меня уже были съемки "Два Рождества, одна Леся". Я же не могу разорваться. У меня ребенок. Поэтому сказала: "Кристофер, я выбираю украинское кино", – пошутила Никитюк.

А если без шуток, актриса уверяет: фильм получился теплым, семейным и местами очень эмоциональным. По сюжету ее героиня получает шанс прожить сразу две разные жизни и понять, какая из них действительно ее.

По словам Никитюк, во время некоторых сцен ей даже не пришлось специально вызывать слезы.

"Если вы любите плаксивую Никитюк, то этого в фильме будет достаточно", – со смехом сказала она.

Вместе с Лесей Никитюк в картине снялись Владимир Кравчук, Ирма Витовская, Яков Кучеревский, Евгений Лисничий, Ангелина Гущина, Александр Ярема, Виталий Салий и другие.

Увидеть рождественскую историю можно будет уже с 1 января 2027 года.

А пока готовьтесь посмотреть в кинотеатрах другую украинскую картину "Поезд „Червона рута“", которая выходит в прокат уже 20 августа.