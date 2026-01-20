Известная украинская актриса сообщила о горе в семье: "Я полностью осиротела"
Известная украинская актриса Леся Самаева поделилась трагической новостью. У звезды фильма "Сумасшедшая свадьба" умерла мама.
Об этом актриса сообщила в своем инстаграме. В материале узнаете подробности.
Умерла мама известной украинской актрисы Леси Самаевой: что известно?
Известная украинская актриса Леся Самаева призналась, что сейчас переживает очень непростой период. По ее словам, накануне она попрощалась и провела в последний путь самого родного человека – свою маму. Актриса говорит, что эта трагедия оставила глубокую пустоту в ее сердце, ведь теперь она осталась без родителей.
Теперь навсегда в сердце... Теперь я полностью осиротела, потому что и мама, и папа ушли из этой жизни. От этого мне стало еще холоднее и темнее, одиноче. Я это горе сильно переживаю. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Она, как крылья, – не дает упасть. И мою прекрасную семью, которая окружила меня вниманием и любовью. Спасибо, дорогие, что вы есть. Моя страшная печаль от этого становится светлее,
– растрогала актриса.
В то же время Леся Самаева отметила, что поддержка родных помогает ей держаться в этот непростой период, а также выразила благодарность всем, кто поддержал ее любым способом
Что известно об актрисе Лесе Самаевой?
- Леся Самаева – украинская актриса и заслуженная артистка Украины.
- Она является актрисой Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра.
- Сейчас Лесе Самаевой 50 лет.
- Зрители могли видеть ее в таких лентах, как "Сумасшедшая свадьба", "Хайтарма", "Адская хоругвь", "Кофе с кардамоном", "Пришелец", "Тайны", "Домашний арест" и других.
- За свою работу актриса была отмечена многочисленными наградами.