Відома українська акторка повідомила про горе в родині: "Я повністю осиротіла"

Відома українська акторка Леся Самаєва поділилася трагічною новиною. У зірки фільму "Скажене весілля" померла мама.

Про це акторка повідомила у своєму інстаграмі. У матеріалі дізнаєтеся подробиці.

Померла мама відомої української акторки Лесі Самаєвої: що відомо?

Відома українська акторка Леся Самаєва зізналася, що нині переживає дуже непростий період. За її словами, напередодні вона попрощалася й провела в останню путь найріднішу людину – свою маму. Акторка каже, що ця трагедія залишила глибоку порожнечу в її серці, адже тепер вона залишилася без батьків.

Тепер назавжди в серці… Тепер я повністю осиротіла, бо і мама, і тато пішли з цього життя. Від цього мені стало ще холодніше й темніше, самотніше. Я це горе сильно переживаю. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку. Вона, як крила, – не дає впасти. І моїй прекрасній родині, яка оточила мене увагою та любов'ю. Дякую, дорогі, що ви є. Моя страшна печаль від цього стає світлішою,

– зворушила акторка.

Водночас Леся Самаєва зазначила, що підтримка рідних допомагає їй триматися в цей непростий період, а також висловила вдячність усім, хто підтримав її в будь-який спосіб

Що відомо про акторку Лесю Самаєву?