Об этом актриса сообщила в своем инстаграме. В материале узнаете подробности.

Умерла мама известной украинской актрисы Леси Самаевой: что известно?

Известная украинская актриса Леся Самаева призналась, что сейчас переживает очень непростой период. По ее словам, накануне она попрощалась и провела в последний путь самого родного человека – свою маму. Актриса говорит, что эта трагедия оставила глубокую пустоту в ее сердце, ведь теперь она осталась без родителей.

Теперь навсегда в сердце... Теперь я полностью осиротела, потому что и мама, и папа ушли из этой жизни. От этого мне стало еще холоднее и темнее, одиноче. Я это горе сильно переживаю. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Она, как крылья, – не дает упасть. И мою прекрасную семью, которая окружила меня вниманием и любовью. Спасибо, дорогие, что вы есть. Моя страшная печаль от этого становится светлее,

– растрогала актриса.

В то же время Леся Самаева отметила, что поддержка родных помогает ей держаться в этот непростой период, а также выразила благодарность всем, кто поддержал ее любым способом

Что известно об актрисе Лесе Самаевой?