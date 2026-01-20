Про це акторка повідомила у своєму інстаграмі. У матеріалі дізнаєтеся подробиці.
Померла мама відомої української акторки Лесі Самаєвої: що відомо?
Відома українська акторка Леся Самаєва зізналася, що нині переживає дуже непростий період. За її словами, напередодні вона попрощалася й провела в останню путь найріднішу людину – свою маму. Акторка каже, що ця трагедія залишила глибоку порожнечу в її серці, адже тепер вона залишилася без батьків.
Тепер назавжди в серці… Тепер я повністю осиротіла, бо і мама, і тато пішли з цього життя. Від цього мені стало ще холодніше й темніше, самотніше. Я це горе сильно переживаю. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку. Вона, як крила, – не дає впасти. І моїй прекрасній родині, яка оточила мене увагою та любов'ю. Дякую, дорогі, що ви є. Моя страшна печаль від цього стає світлішою,
– зворушила акторка.
Водночас Леся Самаєва зазначила, що підтримка рідних допомагає їй триматися в цей непростий період, а також висловила вдячність усім, хто підтримав її в будь-який спосіб
Що відомо про акторку Лесю Самаєву?
- Леся Самаєва – українська акторка та заслужена артистка України.
- Вона є акторкою Київського академічного театру драми й комедії на Лівому березі Дніпра.
- Нині Лесі Самаєвій 50 років.
- Глядачі могли бачити її в таких стрічках, як "Скажене весілля", "Хайтарма", "Пекельна хоругва", "Кава з кардамоном", "Прибулець", "Таємниці", "Домашній арешт" та інших.
- За свою роботу акторка була відзначена численними нагородами.