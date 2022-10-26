Ужасное ДТП произошло в штате Калифорния, США. Печальное известие о смерти Лесли Джордана сообщил представитель актера Дэвид Шауль.

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Лесли Джордан погиб в ДТП в возрасте 67 лет

Автокатастрофа произошла в 9:30. Автомобиль, в котором находился комик, врезался в стену. Травмы были несовместимы с жизнью.

Источники, близкие к покойному актеру, сообщили, что Лесли должен был сниматься в "Зови меня, Кэт" утром в понедельник, 24 октября, но люди, работающие над сериалом, обеспокоились, когда Лесли не появился на съемочной площадке.

Место ДТП, в котором погиб Лесли Джордан / Фото Tmz

Мир, безусловно, стал гораздо темнее без любви и света Лесли Джордана. Он был не только мегаталантом и радостью для работы, но и предоставил эмоциональное убежище нации в одно из ее самых трудных времен,

– отметил агент Лесли.

"То, чего ему не хватало в росте, он компенсировал щедростью и величием как сын, брат, художник, комик, партнер и человек. Знание того, что он оставил мир в разгар своей профессиональной и личной жизни, – единственное утешение, которое можно получить сегодня", – продолжил он.

Одни из самых трогательных и радостных моментов жизни Джордана

Хотя его актерская карьера длилась более 30 лет, Джордан начал привлекать новую аудиторию во время пандемии COVID-19 своим юмором и южным акцентом. Он послал 11 миллионам подписчиков в фейсбуке, инстаграме, так и информацию о том, как он справляется с трудностями во время пандемии, и показывал видео о том, как он танцует, поет и рассказывает увлекательные истории.

В понедельник, 24 октября, тысячи людей выразили соболезнования и рассказали, как Джордан поднимал их настроение за последние несколько лет.

Видео с Лесли Джорданом: