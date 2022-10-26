Жахлива ДТП сталася у штаті Каліфорнія, США. Сумну звістку про смерть Леслі Джордана повідомив представник актора Девід Шауль.

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Леслі Джордан загинув у ДТП у віці 67 років

Автокатастрофа сталася о 9:30 годині. Автомобіль, в якому перебував комік, врізався у стіну. Травми були несумісні з життям.

Джерела, близькі до покійного актора, повідомили, що Леслі мав зніматися в "Клич мене, Кет" вранці у понеділок, 24 жовтня, але люди, які працюють над серіалом, занепокоїлися, коли Леслі не з'явився на знімальному майданчику.

Місце ДТП, в якому загинув Леслі Джордан / Фото Tmz

Світ, безперечно, став набагато темнішим без любові та світла Леслі Джордана. Він був не лише мегаталантом і радістю для роботи, але й надав емоційний притулок нації в один із її найважчих часів,

– зазначив агент Леслі.

"Те, чого йому не вистачало в зрості, він компенсував щедрістю і величчю як син, брат, художник, комік, партнер і людина. Знання того, що він залишив світ у розпал свого професійного та особистого життя, – єдина втіха, яку можна отримати сьогодні", – продовжив він.

Одні з найзворушливіших і найрадісніших моментів життя Джордана

Хоча його акторська кар'єра тривала понад 30 років, Джордан почав залучати нову аудиторію під час пандемії COVID-19 своїм гумором та південним акцентом. Він надіслав 11 мільйонам підписникам у фейсбуці, інстаграмі, тіктоці інформацію про те, як він справляється зі труднощами під час пандемії, та показував відео про те, як він танцює, співає та розповідає захопливі історії.

У понеділок, 24 жовтня, тисячі людей висловили свої співчуття та розповіли, як Джордан підіймав їхній настрій за останні кілька років.

Відео з Леслі Джорданом: