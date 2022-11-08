Умер Лесли Филлипс, который озвучил Сортировочную шляпу в "Гарри Поттере"

Смерть Филлипса ошеломила фанатов Гарри Поттера. Известно, что долгое время актер боролся с болезнью.

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Умер Лесли Филлипс

Актер ушел из жизни во сне. Это произошло 7 ноября. На время смерти Филлипсу было 98 лет. Он долго боролся с болезнью, но так и не смог преодолеть ее.

Карьера британского актера началась еще до Второй мировой войны – в 1938 году. За время работы в кино Лесли успел сняться более чем в 200 фильмах и сериалах. Он также приобщился к созданию фильмов о "Гарри Поттере", которые до сих пор актуальны. В частности, его роль есть в следующих частях:

"Гарри Поттер и философский камень";

"Гарри Поттер и тайная комната";

"Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2".

Напомним, в октябре скончался еще один любимец поклонников "Гарри Поттера" – Робби Колтрейн , сыгравший Хагрида. Его не стало в возрасте 72 лет. Колтрейн умер в связи с разными проблемами со здоровьем. Одна из болезней, с которыми он боролся за последние годы, – это сепсис.