Смерть Філліпса приголомшила фанатів Гаррі Поттера. Відомо, що тривалий час актор боровся з хворобою.

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Помер Леслі Філліпс

Актор пішов з життя уві сні. Це сталося 7 листопада. На час смерті Філліпсу було 98 років. Він тривалий час боровся з хворобою, але так і не зміг подолати її.

Кар'єра британського актора почалася ще до Другої світової війни – у 1938 році. За час роботи в кіно Леслі встиг знятися у понад 200 фільмах і серіалах. Він також долучився до створення фільмів про "Гаррі Поттера", які досі актуальні. Зокрема, його роль є у таких частинах:

"Гаррі Поттер та філософський камінь";

"Гаррі Поттер і таємна кімната";

"Гаррі Поттер та Дари Смерті: частина 2".

Нагадаємо, у жовтні помер ще один улюбленець прихильників "Гаррі Поттера" – Роббі Колтрейн, який зіграв Геґріда. Його не стало у віці 72 років. Колтрейн помер у зв'язку з різними проблемами зі здоров’ям. Одна із хвороб, з якими він боровся упродовж останніх років, – це сепсис.