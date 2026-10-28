От громких романов до крепкой семьи: как менялась личная жизнь Джулии Робертс

Голливудская звезда Джулия Робертс 28 октября отмечает свой 59-й день рождения. До встречи с главной любовью своей жизни актриса успела расторгнуть помолвку за три дня до свадьбы, завязать роман с Мэттью Перри и пережить мимолетный брак.

За пределами экрана жизнь Джулии Робертс была не менее насыщенной, чем в ее самых известных фильмах. 24 Канал рассказывает, какие мужчины оставили след в жизни актрисы и с кем она в итоге создала крепкую семью.

Кифер Сазерленд: свадьба, которую отменили за три дня

В конце 1980-х Джулия Робертс встречалась с актером Диланом Макдермоттом, с которым познакомилась на съемках фильма "Стальные магнолии". Ходят слухи, что пара даже обручилась, однако впоследствии актриса влюбилась в Кифера Сазерленда во время работы над фильмом "Коматозники".

Кадр из фильма "Коматозники" / Фото IMDb

В 1991 году влюбленные готовились к свадьбе, на которую пригласили около 150 гостей. Но за три дня до церемонии пара объявила о разрыве. Вскоре Робертс заметили в Ирландии с Джейсоном Патриком – другом Сазерленда.

Спустя много лет Сазерленд признал, что они оба были слишком молоды и решение не жениться было правильным. Отношения Робертс с Патриком тоже оказались недолгими.

Лайл Ловетт: неожиданный брак

В 1993 году Робертс удивила публику новостью о свадьбе с кантри-певцом Лайлом Ловеттом. От начала их романа до свадьбы прошло всего несколько недель.

Однако работа постоянно разлучала супругов: актриса снималась в кино, а музыкант ездил на гастроли. Весной 1995 года они объявили о расставании, подчеркнув, что сохранили уважение друг к другу.

Ошибка? Нет. Просчет? Так,

– прокомментировала разрыв звезда.

Мэттью Перри: квантовая физика и флирт по факсу

В 1996 году Робертс появилась в сериале "Друзья", где сыграла героиню, связанную с персонажем Мэттью Перри. По воспоминаниям создателей шоу, актер сам убедил ее присоединиться к съемкам.

Робертс выдвинула необычное условие: Перри должен был написать для нее реферат по квантовой физике. Он согласился, и переписка постепенно превратилась в флирт по факсу. Впоследствии актеры начали встречаться, но роман продлился всего несколько месяцев.

В мемуарах Перри признался, что боялся потерять Робертс из-за собственной неуверенности, поэтому решил сам положить конец отношениям. Так что даже голливудская история любви не стала гарантией счастливого финала.

Дэнни Модер: любовь, которая стала семьей

В 2000 году на съемках фильма "Мексиканец" Робертс познакомилась с кинооператором Дэнни Модером. В то время актриса встречалась с Бенджамином Бреттом, а Модер был женат. Впоследствии оба разорвали предыдущие отношения.

4 июля 2002 года Робертс и Модер поженились на ранчо актрисы в Нью-Мексико. У супругов трое детей: близнецы Хейзел и Финнеас, родившиеся в 2004 году, и сын Генри, который появился на свет в 2007-м.

Джулия Робертс с мужем / Фото из инстаграма juliarobert

В отличие от предыдущих романов актрисы, этот брак оказался долговременным. Робертс редко рассказывает о личной жизни, но в интервью не скрывает нежности по отношению к мужу.

В 2022 году она назвала брак с Модером переломным моментом своей жизни, а в публичных признаниях неоднократно подчеркивала, насколько им хорошо вместе.

Джулия Робертс с мужем / Фото из инстаграма juliarobert

По случаю праздника фанаты активно пересматривают культовые фильмы актрисы, которые навсегда вошли в историю мирового кинематографа.