Главная улыбка Голливуда: 3 культовых фильма с Джулией Робертс, которые обязательно стоит посмотреть

Эти увлекательные истории прекрасно раскрывают многогранный талант американской знаменитости и дарят невероятные эмоции. 24 Канал предлагает вам вспомнить лучшие фильмы, которые навсегда вошли в историю мирового кинематографа.

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"Красотка" (1990)

Рейтинг IMDb: 7,1

Финансовый магнат Эдвард Льюис теряется на ночных улицах Лос-Анджелеса и случайно встречает молодую проститутку Вивиан. Мужчина предлагает новой знакомой составить ему компанию на светских мероприятиях в течение следующей недели. Девушка неожиданно попадает в мир роскоши, а богач начинает замечать простые жизненные радости. Их строгое деловое соглашение быстро перерастает в искренние романтические чувства.

"Красотка": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную химию между главными актерами и волшебную атмосферу современной сказки. В то же время киноэксперты критикуют фильм за чрезмерную романтизацию профессии Вивиан и предсказуемое развитие событий.

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"Эрин Брокович" (2000)

Рейтинг IMDb: 7,5

Одинокая мать троих детей едва сводит концы с концами, поэтому устраивается помощницей в небольшую юридическую контору. Во время работы Эрин находит медицинские документы о масштабном загрязнении воды большой корпорацией. Несмотря на отсутствие профильного образования, героиня самостоятельно собирает доказательства и объединяет пострадавших жителей городка. Несокрушимая решимость женщины приводит к крупнейшему судебному иску в истории американского правосудия.

"Эрин Брокович": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes отмечают блестящую оскароносную игру Джулии Робертс. В то же время киноэксперты критикуют картину за чрезмерный мелодраматизм в финале.

"Ноттинг-Хилл" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,2

Скромный британец Уильям владеет небольшой книжной лавкой в Лондоне и ведет тихую одинокую жизнь. Однажды порог его магазина переступает самая известная голливудская кинозвезда Анна Скотт. Случайная встреча на улице сближает этих совершенно разных людей и дает старт неожиданному роману. Теперь обычному продавцу придется столкнуться с постоянным вниманием папарацци и испытаниями, связанными с публичностью.

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"Ноттинг-Хилл": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают остроумный сценарий и невероятный шарм актерского дуэта. В то же время киноэксперты критикуют фильм за откровенно нереалистичную завязку и карикатурность некоторых второстепенных персонажей.

На днях свой 40-й день рождения отпраздновала британская актриса Эмилия Кларк. По этому случаю мы также подготовили подборку лучших фильмов, в которых снялась звезда "Игры престолов".