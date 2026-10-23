Не только "Игра престолов": 4 лучшие роли Эмилии Кларк ко дню рождения актрисы

24 Канал подготовил подборку разножанровых фильмов с участием именинницы, которые идеально подойдут для уютного просмотра дома.

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"До встречи с тобой" (2016)

Рейтинг IMDb: 7,4

Луиза Кларк устраивается сиделкой к состоятельному молодому банкиру Уиллу Трейнору. Мужчина лишился возможности ходить после трагической аварии, поэтому девушка всячески пытается вернуть ему радость жизни. Она носит довольно яркую одежду, остроумно шутит и путешествует вместе с банкиром. Постепенно между ними возникают глубокие романтические чувства, пока Луиза не узнает страшную тайну Уилла.

"До встречи с тобой": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят убедительную химию между главными актерами, яркие костюмы и невероятную харизму Эмилии Кларк. В то же время обозреватели критикуют экранизацию за излишнюю предсказуемость сюжета и отмечают, что фильму местами не хватает деликатности в освещении сложной темы инвалидности для полноценного раскрытия этой проблемы.

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"Счастливого Рождества" (2019)

Рейтинг IMDb: 6,5

Кейт работает эльфом в лондонском праздничном магазине, злоупотребляет алкоголем и постоянно принимает ошибочные жизненные решения после тяжелой болезни сердца. Однажды она случайно знакомится с идеальным и загадочным Томом, который начинает помогать ей исправлять ошибки прошлого. Герой учит девушку радоваться мелочам и верить в чудеса, но впоследствии Кейт узнает правду о настоящей личности своего спасителя.

"Счастливого Рождества": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят волшебную праздничную атмосферу Лондона, гармоничное музыкальное сопровождение и блестящую комедийную игру Эмилии Кларк. В то же время обозреватели критикуют картину за излишнюю мелодраматичность и отмечают, что фильму местами не хватает логики в финальном сюжетном повороте.

"Соло. Звездные войны. История" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,9

Молодой контрабандист Хан Соло спасается с родной планеты Корелия. Однако во время побега он разлучается со своей возлюбленной Кирой. Спустя несколько лет главный герой присоединяется к команде космических преступников, чтобы похитить ценное топливо, и неожиданно встречает Киру в роли помощницы могущественного криминального босса. Теперь героям предстоит совершить крайне опасное ограбление на планете Кессель и попытаться обмануть безжалостный преступный синдикат.

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"Соло. Звездные войны. История": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят роскошный визуальный стиль картины, динамичные экшн-сцены и актерскую игру Дональда Гловера. Однако обозреватели критикуют картину за излишнюю осторожность сценаристов и отмечают, что приквелу местами не хватает смелости и оригинальности для полноценного раскрытия культовых персонажей франшизы.

"Терминатор: Генезис" (2015)

Рейтинг IMDb: 6,3

Лидер сопротивления Джон Коннор отправляет сержанта Кайла Риза в прошлое, чтобы спасти свою мать Сару Коннор от неминуемой гибели. Однако из-за временной аномалии Кайл попадает в альтернативную реальность, где дружественный Терминатор уже давно заботится о Саре и самостоятельно готовит ее к войне с машинами. Теперь обновленная команда должна уничтожить глобальную операционную систему до момента ее сокрушительного запуска и предотвратить Судный день.

"Терминатор: Генезис": смотрите трейлер фильма онлайн

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Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят эффектное возвращение Арнольда Шварценеггера, неплохие спецэффекты и амбициозную попытку перезапустить историю. В то же время обозреватели критикуют сценарий за излишнюю запутанность временных линий и отмечают, что боевику местами не хватает философской глубины оригинальных фильмов Кэмерона.

На днях свой день рождения отмечала французская актриса Катрин Денев. По этому случаю мы подготовили подборку фильмов с ее участием.