Не лише "Гра престолів": 4 найкращі ролі Емілії Кларк до дня народження акторки

24 Канал підготував добірку різножанрових фільмів за участю іменинниці, які ідеально підійдуть для затишного домашнього перегляду.

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"До зустрічі з тобою" (2016)

Рейтинг IMDb: 7,4

Луїза Кларк влаштовується доглядальницею до заможного молодого банкіра Вілла Трейнора. Чоловік втратив здатність ходити після трагічної аварії, тому дівчина всіляко намагається повернути йому радість життя. Вона одягає доволі яскраве вбрання, дотепно жартує та подорожує разом з банкіром. Поступово між ними виникають глибокі романтичні почуття, аж поки Луїза не дізнається страшну таємницю Вілла.

"До зустрічі з тобою": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять переконливу хімію між головними акторами, яскраві костюми та неймовірну харизму Емілії Кларк. Водночас оглядачі критикують адаптацію за зайву передбачуваність сюжету і зазначають, що стрічці подекуди бракує делікатності у висвітленні складної теми інвалідності для повноцінного розкриття цієї проблеми.

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"Щасливого Різдва" (2019)

Рейтинг IMDb: 6,5

Кейт працює ельфом у лондонському святковому магазині, зловживає алкоголем та постійно ухвалює хибні життєві рішення після важкої хвороби серця. Одного дня вона випадково знайомиться з ідеальним і загадковим Томом, який починає допомагати їй виправляти помилки минулого. Герой вчить дівчину радіти дрібницям та вірити в дива, але згодом Кейт дізнається правду про справжню особистість свого рятівника.

"Щасливого Різдва": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять чарівну святкову атмосферу Лондона, гармонійний музичний супровід та блискучу комедійну гру Емілії Кларк. Водночас оглядачі критикують стрічку за зайву мелодраматичність і зазначають, що фільму подекуди бракує логіки у фінальному сюжетному повороті.

"Соло. Зоряні війни. Історія" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,9

Молодий контрабандист Хан Соло рятується з рідної планети Корелія. Втім, під час втечі він розлучається зі своєю коханою дівчиною Кіʼрою. Через кілька років головний герой приєднується до команди космічних злодіїв задля викрадення цінного палива, і несподівано зустрічає Кіʼру в ролі помічниці могутнього кримінального боса. Тепер героям доведеться здійснити вкрай небезпечне пограбування на планеті Кессель та спробувати обдурити безжальний злочинний синдикат.

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"Соло. Зоряні війни. Історія": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять розкішний візуальний стиль стрічки, динамічні екшн-сцени та акторську гру Дональда Гловера. Однак оглядачі критикують стрічку за зайву обережність сценаристів і зазначають, що приквелу подекуди бракує сміливості та оригінальності для повноцінного розкриття культових персонажів франшизи.

"Термінатор: Генезис" (2015)

Рейтинг IMDb: 6,3

Лідер опору Джон Коннор відправляє сержанта Кайла Різа у минуле, щоб врятувати свою матір Сару Коннор від неминучої загибелі. Проте через часову аномалію Кайл потрапляє в альтернативну реальність, де дружній Термінатор давно опікується Сарою та самостійно готує її до війни з машинами. Тепер оновлена команда має знищити глобальну операційну систему до моменту її нищівного запуску та зупинити Судний день.

"Термінатор: Генезис": дивіться трейлер фільму онлайн

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Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять ефектне повернення Арнольда Шварценеггера, непогані спецефекти та амбітну спробу перезапустити історію. Водночас оглядачі критикують сценарій за зайву заплутаність часових ліній і зазначають, що бойовику подекуди бракує філософської глибини оригінальних фільмів Кемерона.

Днями свій день народження святкувала французька акторка Катрін Денев. З цієї нагоди ми підготували добірку фільмів за її участю.