Головна усмішка Голлівуду: 3 культові фільми з Джулією Робертс, які точно варті перегляду

Ці захопливі історії чудово розкривають багатогранний талант американської знаменитості та дарують неймовірні емоції. 24 Канал пропонує вам згадати найкращі фільми, які назавжди увійшли в історію світового кінематографа.

Реклама Adv

популярні відео

"Красуня" (1990)

Рейтинг IMDb: 7,1

Фінансовий магнат Едвард Льюїс губиться на нічних вулицях Лос-Анджелеса та випадково зустрічає молоду повію Вівіан. Чоловік пропонує новій знайомій скласти йому компанію на світських заходах протягом наступного тижня. Дівчина несподівано потрапляє у світ розкоші, а багатій починає помічати прості життєві радощі. Їхня сувора ділова угода швидко переростає у щирі романтичні почуття.

"Красуня": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну хімію між головними акторами та чарівну атмосферу сучасної казки. Водночас кіноексперти критикують фільм за надмірну романтизацію професії Вівіан і передбачуваний розвиток подій.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Ерін Брокович" (2000)

Рейтинг IMDb: 7,5

Самотня мати трьох дітей ледве зводить кінці з кінцями, тому влаштовується помічницею до невеликої юридичної контори. Під час роботи Ерін знаходить медичні документи про масштабне забруднення води великою корпорацією. Попри відсутність профільної освіти, героїня самостійно збирає докази та об'єднує постраждалих жителів містечка. Незламна рішучість жінки призводить до найбільшого судового позову в історії американського правосуддя.

"Ерін Брокович": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають блискучу оскароносну гру Джулії Робертс. Водночас кіноексперти критикують стрічку за надмірний мелодраматизм у фіналі.

"Ноттінг Гілл" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,2

Скромний британець Вільям володіє невеликою книгарнею у Лондоні та веде тихе самотнє життя. Одного дня поріг його крамниці переступає найвідоміша голлівудська кінозірка Анна Скотт. Випадкове зіткнення на вулиці зближує цих абсолютно різних людей і дає старт несподіваному роману. Тепер звичайному продавцю доведеться зіткнутися з постійною увагою папараці та випробуваннями публічністю.

Реклама

"Ноттінг Гілл": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають дотепний сценарій і неймовірний шарм акторського дуету. Водночас кіноексперти критикують фільм за відверто нереалістичну зав'язку та карикатурність деяких другорядних персонажів.

Днями свій 40-й день народження святкувала британська акторка Емілія Кларк. З цієї нагоди ми також підготували добірку найкращих фільмів, де зіграла зірка "Гри престолів".