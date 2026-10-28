Від гучних романів до міцної сім’ї: як змінювалося особисте життя Джулії Робертс

За межами екрана життя Джулії Робертс було не менш насиченим, ніж у її найвідоміших фільмах. 24 Канал розповідає, які чоловіки залишили слід у житті акторки та з ким вона зрештою побудувала міцну сім’ю.

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Кіфер Сазерленд: весілля, яке скасували за три дні

Наприкінці 1980-х Джулія Робертс зустрічалася з актором Діланом Макдермоттом, із яким познайомилася на зйомках "Сталевих магнолій". Подейкували, що пара навіть заручилася, однак згодом акторка закохалася в Кіфера Сазерленда під час роботи над фільмом "Коматозники".

Кадр фільму "Коматозники" / Фото IMDb

У 1991 році закохані готувалися до весілля, на яке запросили близько 150 гостей. Та за три дні до церемонії пара оголосила про розрив. Незабаром Робертс помітили в Ірландії з Джейсоном Патріком – другом Сазерленда.

Через багато років Сазерленд визнав, що вони обоє були надто молодими й рішення не одружуватися було правильним. Стосунки Робертс із Патріком теж виявилися нетривалими.

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Лайл Ловетт: несподіваний шлюб

У 1993 році Робертс здивувала публіку новиною про весілля з кантрі-співаком Лайлом Ловеттом. Від початку їхнього роману до одруження минуло лише кілька тижнів.

Однак робота постійно розлучала подружжя: акторка знімалася в кіно, а музикант їздив на гастролі. Навесні 1995 року вони оголосили про розставання, наголосивши, що зберегли повагу одне до одного.

Помилка? Ні. Прорахунок? Так– коментувала розрив зірка.

Меттью Перрі: квантова фізика та флірт факсами

У 1996 році Робертс з'явилася в серіалі "Друзі", де зіграла героїню, пов'язану з персонажем Меттью Перрі. За спогадами творців шоу, актор сам переконав її долучитися до зйомок.

Робертс поставила незвичайну умову: Перрі мав написати їй роботу з квантової фізики. Він погодився, а листування поступово перетворилося на флірт факсами. Згодом актори почали зустрічатися, але роман тривав лише кілька місяців.

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У мемуарах Перрі зізнався, що боявся втратити Робертс через власну невпевненість, тому вирішив сам завершити стосунки. Так навіть голлівудська історія кохання не стала гарантією щасливого фіналу.

Денні Модер: кохання, яке стало сім'єю

У 2000 році на зйомках фільму "Мексиканець" Робертс познайомилася з кінооператором Денні Модером. На той час акторка зустрічалася з Бенджаміном Бреттом, а Модер був одружений. Згодом обоє завершили попередні стосунки.

4 липня 2002 року Робертс і Модер одружилися на ранчо акторки в Нью-Мексико. У подружжя троє дітей: двійнята Гейзел і Фіннеас, які народилися у 2004 році, та син Генрі, який з'явився на світ у 2007-му.

Джулія Робертс з чоловіком / Фото з Інстаграму juliarobert

На відміну від попередніх романів акторки, цей шлюб виявився тривалим. Робертс нечасто розповідає про особисте життя, але в інтерв'ю не приховує ніжності до чоловіка.

У 2022 році вона називала шлюб із Модером переломним моментом свого життя, а в публічних зізнаннях неодноразово підкреслювала, наскільки їм добре разом.

Джулія Робертс з чоловіком / Фото з Інстаграму juliarobert

З нагоди свята фанати активно передивляються культові фільми акторки, які назавжди увійшли в історію світового кінематографа.