Лиев Шрайбер показал фото уничтоженной Бородянки и поблагодарил Зеленского и Шевченко

Лиев Шрайбер, приехавший в Украину 15 августа, побывал в Бородянке и Макарове на Киевщине. Голливудский актер поражен масштабами руин, и, несмотря ни на что, поблагодарил Зеленского за теплую встречу.

Вместе с американской звездой "Люди-Х: Росомаха" в Киев приехал Андрей Шевченко. Они вместе встретились с президентом Украины и посетили полностью разрушенную Бородянку и Макаров Бучацкого района.

Читайте также Джоли, Пенн, Стиллер, Шрайбер, Честейн: какие голливудские звезды посетили Украину во время войны

Лиев Шрайбер показал фото Бородянки и поблагодарил Зеленского и Шевченко

Спасибо, господин Президент, за теплую встречу и возможность понять, насколько важно наше постоянное участие и поддержка для народа Украины,

– отметил Шрайбер.

"И спасибо @andriyshevchenko за огромное сердце и вдохновляющие слова. Я видел, как Андрей разговаривал с группой детей на футбольном поле через дорогу от места взрыва в Бородянке – с добротой и состраданием буквально в тени жестокости и невежества", – дополнил он.

Лиев Шрайбер в Украине / Фото с инстаграма актера и режиссера

Андрей Шевченко о визите в Украину

Андрей Шевченко, который с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину, рассказал о первом дне в Украине.

"Сегодня (вчера, 15 августа, – 24 канал) был насыщенный и важный день. Вместе с известным и очень талантливым актером @lievschreiber приехали в Киев на встречу с @zelenskiy_official. Как послы платформы @u24.gov.ua, обсудили, и помощь Украине, и способы удерживать внимание мира спустя почти 6 месяцев войны.

Будем сражаться! И за внимание, и за деньги, и за победу! Готовимся к запуску сразу нескольких инициатив,

– сказал Андрей Шевченко.

Он продолжил, что в этот раз ехал в Украину на машине. "Смотрел в окно и восхищался тем, как красива у нас земля! Украина невероятная и нигде в мире я не чувствую себя таким счастливым, как здесь!", - подытожил Андрей.

Напомним, на встрече знаменитостей с Владимиром Зеленским обсудили промежуточные результаты работы платформы United 24 и собраны 170 миллионов долларов для помощи украинцам. "Снижение внимания к теме войны в Украине – один из главных вызовов сейчас. Это сказывается на уровне международной поддержки, темпах поставки оружия и освещении этой темы в СМИ. Поэтому для нас очень важны такие визиты", – несмотря на все отметил Владимир Зеленский.