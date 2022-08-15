Лиев Шрайбер во второй раз приехал в Украину, чтобы показать, что мир вместе с Украиной. С визитом в столицу посетил и Андрей Шевченко, также амбасадор UNITED24.

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Лиев Шрайбер и Андрей Шевченко: детали встречи с Зеленским

На сайте Офиса Президента Украины говорится, что Шрайбер и Шевченко приехали в Украину для подготовки проектов UNITED24, в частности, запуска молодежной программы, первыми участниками которой станут дети Андрея Шевченко и Лиева Шрайбера.

Снижение внимания к теме войны в Украине – один из главных вызовов сейчас. Это сказывается на уровне международной поддержки, темпах снабжения оружием и освещении этой темы в СМИ. Поэтому для нас очень важны такие визиты,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто развивает нашу государственную благотворительную платформу, и каждого, кто своим вкладом приобщается к помощи. По его словам, речь идет не только об объеме благотворительных взносов, но и о внимании, которое послы привлекают к теме войны, которую россия ведет в Украине.

Любопытно. Во время встречи также представили первые свитшоты от дома моды Balenciaga. Это модель с украинской символикой, 100% прибыли от продаж которой будут направлены UNITED24 на направление Rebuild Ukraine (Восстановление Украины).

К тому же Лиев Шрайбер и Андрей Шевченко поделились с Зеленским идеями будущих проектов по коллаборации с мировыми брендами, о которых объявят впоследствии.



Зеленский со Шрайбером и Шевченко / Фото с Сайта Офиса Президента Украины