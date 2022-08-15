Андрей Шевченко, Лиев Шрайбер встретились с Зеленским / Сайт Офиса Президента Украины
Голливудский актер Лиев Шрайбер вместе со звездой футбола Андреем Шевченко встретились с Владимиром Зеленским. Они обсудили промежуточные результаты работы платформы United 24 и собраны 170 миллионов долларов для помощи украинцам.
Лиев Шрайбер и Андрей Шевченко: детали встречи с Зеленским
На сайте Офиса Президента Украины говорится, что Шрайбер и Шевченко приехали в Украину для подготовки проектов UNITED24, в частности, запуска молодежной программы, первыми участниками которой станут дети Андрея Шевченко и Лиева Шрайбера.
Снижение внимания к теме войны в Украине – один из главных вызовов сейчас. Это сказывается на уровне международной поддержки, темпах снабжения оружием и освещении этой темы в СМИ. Поэтому для нас очень важны такие визиты, – отметил Владимир Зеленский.
Президент поблагодарил всех, кто развивает нашу государственную благотворительную платформу, и каждого, кто своим вкладом приобщается к помощи. По его словам, речь идет не только об объеме благотворительных взносов, но и о внимании, которое послы привлекают к теме войны, которую россия ведет в Украине.
К тому же Лиев Шрайбер и Андрей Шевченко поделились с Зеленским идеями будущих проектов по коллаборации с мировыми брендами, о которых объявят впоследствии.
Зеленский со Шрайбером и Шевченко / Фото с Сайта Офиса Президента Украины