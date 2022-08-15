Андрій Шевченко, Лієв Шрайбер зустрілися із Зеленським / Сайт Офісу Президента України
Голлівудський актор Лієв Шрайбер разом із зіркою футболу Андрієм Шевченком зустрілися з Володимиром Зеленським. Вони обговорили проміжні результати роботи платформи United 24 та зібрані 170 мільйонів доларів для допомоги українцям.
Лієв Шрайбер та Андрій Шевченко: деталі зустрічі із Зеленським
На сайті Офісу Президента України йдеться про те, що Шрайбер та Шевченко приїхали до України для підготовки проєктів UNITED24, зокрема запуску молодіжної програми, першими учасниками якої стануть діти Андрія Шевченка та Лієва Шрайбера.
Зниження уваги до теми війни в Україні – один із головних викликів зараз. Це позначається на рівні міжнародної підтримки, темпах постачання зброї та висвітленні цієї теми у ЗМІ. Тому для нас дуже важливі такі візити, – зазначив Володимир Зеленський.
Президент подякував усім, хто розвиває нашу державну благодійну платформу, і кожному, хто своїми внесками долучається до допомоги. За його словами, йдеться не лише про обсяг благодійних внесків, а й про увагу, яку амбасадори привертають до теми війни, яку росія веде в Україні.
До того ж Лієв Шрайбер та Андрій Шевченко поділилися із Зеленським ідеями майбутніх проєктів з колаборації зі світовими брендами, про якіоголосять згодом.
Зеленський зі Шрайбером та Шевченком / Фото з Сайту Офісу Президента України