Лієв Шрайбер вдруге приїхав до України, аби показати, що світ разом з Україною. З візитом до столиці завітав і Андрій Шевченко, який також є амбасадором UNITED24.

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Лієв Шрайбер та Андрій Шевченко: деталі зустрічі із Зеленським

На сайті Офісу Президента України йдеться про те, що Шрайбер та Шевченко приїхали до України для підготовки проєктів UNITED24, зокрема запуску молодіжної програми, першими учасниками якої стануть діти Андрія Шевченка та Лієва Шрайбера.

Зниження уваги до теми війни в Україні – один із головних викликів зараз. Це позначається на рівні міжнародної підтримки, темпах постачання зброї та висвітленні цієї теми у ЗМІ. Тому для нас дуже важливі такі візити,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував усім, хто розвиває нашу державну благодійну платформу, і кожному, хто своїми внесками долучається до допомоги. За його словами, йдеться не лише про обсяг благодійних внесків, а й про увагу, яку амбасадори привертають до теми війни, яку росія веде в Україні.

Цікаво. Під час зустрічі також представили перші світшоти від дому моди Balenciaga. Це модель з українською символікою, 100 % прибутку від продажу якої будуть спрямовані UNITED24 на напрямок Rebuild Ukraine (Відбудова України).

До того ж Лієв Шрайбер та Андрій Шевченко поділилися із Зеленським ідеями майбутніх проєктів з колаборації зі світовими брендами, про якіоголосять згодом.



Зеленський зі Шрайбером та Шевченком / Фото з Сайту Офісу Президента України