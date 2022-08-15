О визите американского актера в Украину рассказали в телемарафоне "Единые новости", передает 24 канал. Отметим, это уже второй поезд Лиева Шрайбера в Украину.

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Лиев Шрайбер приехал в Украину

Кроме Киева, раньше актер уже находился во Львове, где его застала воздушная тревога. Сегодня утром, 15 августа, Лиев Шрайбер приехал рейсовым поездом из Польши, его встретили на вокзале столицы и показали фотовыставку, посвященную российско-украинской войне.



В Киев приехал Лив Шрайбер / Скриншот с телемарафона



В Киев приехал Лив Шрайбер / Скриншот с телемарафона



В Киев приехал Лив Шрайбер / Скриншот с телемарафона

Следует дополнить, что актер также занимается психологической помощью в Украине. Ранее в инстаграме он рассказывал о проекте психологической помощи Ukraine Needs You и призвал украинцев обращаться за помощью к психологам, а не решать проблемы самостоятельно.

Одна из платформ, которую я поддерживаю, называется UKRAINE NEEDS YOU. Она дает круглосуточные психологические консультации украинцам. Мне кажется, в это сложное время очень важно говорить друг с другом. Возможно, для украинцев это барьер, ведь украинцы очень независимые люди, но все же со специалистами стоит говорить,

– рассказал актер.

Лиев Шрайбер и Украина: что известно об актере и сценаристе

Зрителям Лиев Шрайбер хорошо известен по фильмам "Люди Икс", "Росомаха" и "Крик".

Сначала Лиев Шрайбер в качестве волонтера благотворительной организации World Central Kitchen готовил борщ для переселенцев на границе в Перемышле, а затем приехал во Львов. Там он пообщался с психологом Еленой Коссак о войне и поддержке украинцев в рамках проекта психологической помощи.

Во Львове его застала воздушная тревога. В своем инстаграме Лиев опубликовал видео, как он спускался в укрытие. Сейчас актер дома, в безопасности. "Столько историй так невероятно устойчивы люди", – говорил он об украинцах.

Когда я оказался внутри Украины, мне было невероятно увидеть невероятную стойкость и мужество украинцев. Я считаю, что Путин совершил свою самую большую ошибку,

– сказал Шрайбер в эфире американского шоу Morning Joe.

Шрайбер во Львове во время воздушной тревоги: смотрите видео

Кроме того, он возглавляет проект Suport Humans, по инициативе которого планируется открыть военный госпиталь для раненых украинских защитников и защитниц.

Лиев Шрайбер имеет украинские корни

Интересно, что до полномасштабного вторжения России в Украину, актер, режиссер и соучредитель фонда Bluecheck Ukraine Лиев Шрайбер не часто наблюдал за Украиной. Однако война все изменила. Сейчас он один из голливудских актеров с украинскими корнями, активно поддерживающим украинцев.

В 2005 году Шрайбер создал фильм об Украине. В интервью изданию " Голос Америки " актер рассказал, что причиной этого проекта стал интерес к его происхождению. В разговоре с журналисткой Шрайбер признался: "Я знал, что у меня есть дедушка из Украины". Однако, по его словам, он никогда не рассказывал истории Украины или своей собственной истории.

Поэтому я написал сценарий о молодом американце, который едет в Украину, чтобы узнать, как это быть украинцем,

– сказал он.