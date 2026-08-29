Голливудская звезда говорит по-украински: Лиев Шрайбер показал, как осваивает наш язык

Лив Шрайбер давно перестал быть для украинцев просто голливудским актером. Он неоднократно приезжал в Украину во время полномасштабной войны, поддерживает гуманитарные инициативы и является послом UNITED24. А теперь еще и понемногу изучает украинский язык.

Страница save.peace в инстаграме опубликовала видео, в котором Шрайбер рассказал, что уже начал немного понимать украинский язык. Это особенно заметно на фоне его регулярных поездок в Украину и работы с украинскими благотворительными проектами. Пока он осваивает лишь отдельные слова и фразы.



Как звучит украинский у Шрайбера

Одним из самых забавных моментов стал его акцент. Шрайбер старается произносить украинские слова довольно тщательно, но американское произношение все равно время от времени берет верх.

Шрайбер не скрывает, что тема Украины для него личная. У него украинские корни по материнской линии, и он много лет интересуется историей своей семьи.

После начала полномасштабного вторжения он не ограничился постами в инстаграме.



Актер приезжал в Украину, посещал места, пострадавшие от российских атак, и регулярно говорит о необходимости поддержки Украины. В августе 2026 года он, в частности,побывал на месте удара по жилому дому в Соломенском районе Киева.