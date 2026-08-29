Сторінка save.peace в Instagram запостила відео, де Шрайбер розповів, що вже почав трохи розуміти українську. Це особливо помітно на тлі його регулярних поїздок до України та роботи з українськими благодійними проєктами. Поки він лише освоює окремі слова та фрази.



Як звучить українська у Шрайбера

Одним із найкумедніших моментів став його акцент. Шрайбер намагається вимовляти українські слова досить старанно, але американська вимова все одно час від часу бере реванш.

Шрайбер не приховує, що тема України для нього особиста. Він має українське коріння по материнській лінії та багато років цікавиться історією своєї родини.

Після початку повномасштабного вторгнення він не обмежився дописами в Instagram.



Актор приїздив в Україну, відвідував постраждалі від російських атак місця та регулярно говорить про необхідність підтримки України. У серпні 2026 року він, зокрема, побував на місці удару по житловому будинку в Солом’янському районі Києва.

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