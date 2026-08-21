Як передає UNITED24, Шрайбер на власні очі побачив наслідки атаки та наголосив: побачене вкотре демонструє, що Росія б'є по цивільній інфраструктурі та мирних жителях.

Україні потрібна сильніша протиракетна оборона.

Під час поїздки Шрайбер окремо звернув увагу на потребу України в посиленні протиповітряної та протиракетної оборони.

За його словами, особливо важливими є системи Patriot, які здатні перехоплювати російські ракети.

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Протиракетна оборона є надзвичайно важливою. Раніше Америка її надавала. Сподіваюся, ми зможемо знову запустити цю програму, – сказав актор.

Лів Шрайбер не вперше відвідує Україну після початку повномасштабного вторгнення. Актор є амбасадором UNITED24 – державної фандрейзингової платформи, створеної для підтримки України.

Він регулярно привертає увагу міжнародної аудиторії до війни та наслідків російської агресії.

До речі, нещодавно Україну відвідав ще один голлівудський актор – Джессі Айзенберг, відомий за фільмами "Соціальна мережа" та "Ілюзія обману".



