Как сообщает UNITED24, Шрайбер собственными глазами увидел последствия атаки и подчеркнул: увиденное в очередной раз демонстрирует, что Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Украине нужна более мощная противоракетная оборона.

Во время поездки Шрайбер отдельно обратил внимание на необходимость для Украины усилить противовоздушную и противоракетную оборону.

По его словам, особенно важны системы Patriot, способные перехватывать российские ракеты.

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Противоракетная оборона чрезвычайно важна. Раньше Америка ее предоставляла. Надеюсь, мы сможем снова запустить эту программу, – сказал актер.

Лив Шрайбер не впервые посещает Украину после начала полномасштабного вторжения. Актер является послом UNITED24 – государственной фандрайзинговой платформы, созданной для поддержки Украины.

Он регулярно привлекает внимание международной аудитории к войне и последствиям российской агрессии.

Кстати, недавно Украину посетил еще один голливудский актер – Джесси Айзенберг, известный по фильмам "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана".