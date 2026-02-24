Лиев Шрайбер продекламировал стихотворение погибшего воина Максима Кривцова: видео, пробирающее до мурашек
- Голливудский актер Лиев Шрайбер продекламировал стихотворение "Буча" погибшего военного Максима Кривцова, почтив его память.
- Максим Кривцов, участник Революции достоинства и ветеран Вооруженных сил Украины, погиб 7 января 2024 года и посмертно получил звание Героя Украины.
Голливудский актер Лиев Шрайбер, который известен по фильмам "Крик", "Люди Икс: Росомаха" и другими, продекламировал стихотворение погибшего военного Максима Кривцова.
Видео на инстаграм-странице UNITED24 опубликовали 22 февраля 2024 года, в 4 годовщину полномасштабного российского вторжения.
На английском языке Лиева Шрайбер произнес отрывок из стихотворения Максима Кривцова "Буча". В начале ролика актер отметил, что российская агрессия унесла жизнь автора этой поэзии.
Вот как звучит фрагмент стихотворения, который зачитал Лиева Шрайбер, на украинском языке:
Він переїхав у Бучу в середині березня 2021-го,
винайняв маленьку квартиру у цоколі та завів кота,
шерсть якого була кольору помадки на еклері.
Він ходив на англійську, в тренажерку та на сповіді,
він любив дивитись, як падає сніг, а в тумані зникає вулиця.
Він взяв кота, схожого на тістечко,
і сказав: "Кіт, нам треба їхати".
З нами, як ранок,
як життя,
як хвороба,
сталась холодна,
як крига
війна.
Урок, що зветься "Спокійне життя", закінчився.
У тумані зникає вулиця,
падає дощ,
його зовсім не слухають,
кіт вибіг у поле, і ім'я його вітер.
На хресті, наче на id-картці, написано:
тут спочиває номер 234, вічна пам'ять.
На вулицях та на полях
з'являлись нові Голгофи,
тільки кулі замість цвяхів,
тільки артилерія замість списів.
Заметим, что в 2023 году сборник Макисма Кривоцова "Стихи из бойницы" попал в список лучших книг по версии ПЕН Украины.
Для справки! С начала полномасштабного вторжения Лиев Шрайбер последовательно поддерживает Украину. В июле 2022 года он стал амбассадором платформы UNITED24 в направлении медицинской помощи и уже неоднократно наведывался в Украину. Известно, что дедушка по матери актера – украинец.
Что известно о Максиме Кривцове?
- Он был активным участником Революции достоинства в 2013-2014 годах.
- С началом российской агрессии в 2014 году Максим добровольно стал в ряды Вооруженных сил Украины и посвятил службе семь лет жизни – воевал в Песках и Авдеевке, впоследствии продолжил службу в Национальной гвардии. После завершения контракта вернулся к гражданской жизни.
- В мирный период работал с ветеранами – в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС, а также в Veteran Hub.
- Когда началось полномасштабное вторжение России, Кривцов снова отправился на передовую.
- "Дали", таким был позывной Кривцова, погиб 7 января 2024 года. Ему было 33 года.
- Посмертно президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.