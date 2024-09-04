Собранные средства будут переданы через организацию BlueCheck Ukraine – благотворительную платформу, основанную американским актером Лиевом Шрайбером. Организация специализируется на поддержке различных гуманитарных проектов, направленных на помощь пострадавшим украинцам, в частности детям.

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Американские актеры собрали более миллиона для украинских детей: подробности

В США состоялось масштабное благотворительное мероприятие, организованное галереей "Мрия". Во время события была представлена коллекция художественных произведений, среди которых были работы украинских художников, а также частные экспонаты, предоставленные Скоттом Бакстером, который также предоставил свое имение для проведения мероприятия. Среди выставленных произведений выделялись также шедевры таких мировых художников, как Энди Уорхол, Огюст Роден и Сальвадор Дали.

На мероприятии также присутствовала Джулия Гаарт – известная модельер и звезда сериала Netflix "Моя неортодоксальная жизнь".

Она подчеркнула важность поддержки Украины в ее борьбе за свободу. В своем выступлении Гаарт отметила:

Есть моменты, когда ты осознаешь, что твое место в этом мире имеет значительно больший смысл. То, что происходит в Украине сегодня, – это не просто борьба за территорию, это борьба за свободу, и наш долг – стоять с ними!

Символично, именно Гаарт стала первым покупателем вечера, приобретя картину "В расцвете №6" от современной украинской художницы Даши С. Кандинской.

Лиев Шрайбер, соучредитель благотворительной организации BlueCheck Ukraine, выразил благодарность всем участникам мероприятия, подчеркнув важность поддержки, которую оказали гости.

Украина защищается от жестокого и многогранного нападения России, как никогда важно определять и укреплять украинскую культуру и идентичность. Лучшей защитой от любой попытки геноцида является широкое восприятие гуманности и культуры в его основе. Они борются просто за право на существование – воспитывать своих детей и детей своих детей украинцами,

– сказал актер.

Актер Лиев Шрайбер отметил, что не мог присутствовать на мероприятии лично, однако подчеркнул важность участия тех, кто пришел и сделал взносы. Он отметил, что эти усилия имеют чрезвычайное значение для украинцев, которые ежедневно страдают от российской агрессии.