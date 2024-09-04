Зібрані кошти будуть передані через організацію BlueCheck Ukraine – благодійну платформу, засновану американським актором Лієвом Шрайбером. Організація спеціалізується на підтримці різних гуманітарних проєктів, спрямованих на допомогу постраждалим українцям, зокрема дітям.

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Американські актори зібрали більше мільйона для українських дітей: подробиці

У США відбувся масштабний благодійний захід, організований галереєю "Мрія". Під час події була представлена колекція мистецьких творів, серед яких були роботи українських художників, а також приватні експонати, надані Скоттом Бакстером, який також надав свій маєток для проведення заходу. Серед виставлених творів виділялися також шедеври таких світових митців, як Енді Ворхол, Огюст Роден і Сальвадор Далі.

На заході також була присутня Джулія Гаарт – відома модельєрка та зірка серіалу Netflix "Моє неортодоксальне життя".

Вона наголосила на важливості підтримки України в її боротьбі за свободу. У своєму виступі Гаарт зазначила:

Є моменти, коли ти усвідомлюєш, що твоє місце в цьому світі має значно більший сенс. Те, що відбувається в Україні сьогодні, – це не просто боротьба за територію, це боротьба за свободу, і наш обов'язок – стояти з ними!

Символічно, саме Гаарт стала першим покупцем вечора, придбавши картину "У розквіті №6" від сучасної української художниці Даші С. Кандинської.

Лієв Шрайбер, співзасновник благодійної організації BlueCheck Ukraine, висловив подяку всім учасникам заходу, підкресливши важливість підтримки, яку надали гості.

Україна захищається від жорстокого та багатогранного нападу Росії, як ніколи важливо визначати та зміцнювати українську культуру та ідентичність. Найкращим захистом від будь-якої спроби геноциду є широке сприйняття гуманності та культури в його основі. Вони борються просто за право на існування – виховувати своїх дітей і дітей своїх дітей українцями,

– сказав актор.

Актор Лієв Шрайбер зазначив, що не міг бути присутнім на заході особисто, проте підкреслив важливість участі тих, хто прийшов і зробив внески. Він наголосив, що ці зусилля мають надзвичайне значення для українців, які щодня страждають від російської агресії.