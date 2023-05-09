Это еще не все, – Лиев Шрайбер вспомнил последнюю поездку в Киев и показал милое фото с Зеленским
Источник:Лиев Шрайбер
Друг Украины, голливудский актер Лиев Шрайбер, взбудоражил совместным фото с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Звезда "Людей Икс" также упомянул о своей последней поездке в Киев.
Шрайбер с первых дней поддерживает Украину в войне с неприятелем. На сегодняшний день он является послом фандрейзинговой платформы по сбору средств для Украины UNITED24 в направлении медицинской помощи.
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Лиев Шрайбер упомянул о встрече с Владимиром Зеленским
Звезда из фильма "Люди Икс" опубликовал совместное фото с украинским лидером на своей странице в инстаграме. В своем сообщении он рассказал, что именно от Зеленского он узнал, что такое патриотизм. Кроме того, актер подчеркнул, что ему было большой честью посетить Украину и пообщаться с Президентом Украины.
У меня была возможность и честь поговорить с президентом Зеленским во время моей недавней поездки в Киев. Он подробно говорил о благодарности как источнике силы и действия, а также об истинной природе патриотизма. Благодарю всех, кто сделал возможным этот разговор. Это еще не все,
– написал Шрайбер.
Через 20 часов после публикации сообщение собрало более 20 тысяч понравившихся. Украинцы поблагодарили за поддержку актера и отметили, что для них это очень важно:
- "Очень благодарен, что вы говорите об Украине с таким необходимым светом";
- "Приятно видеть вас обоих вместе! Действительно здорово";
- "Господин Лиев Шрайбер, искренне благодарим за большую поддержку Украины! Мы выражаем благодарность всем американцам, которые помогают нам с начала этой ужасной войны. Большое уважение и лучшие пожелания всем добрым друзьям Украины".
Лиев Шрайбер также занимается психологической работой в рамках американского проекта, которым управляет фонд Ukraine Needs You. В апреле 2022 актер приезжал во Львов и общался с украинским психологом Еленой Коссак.