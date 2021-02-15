Наконец вышел последний трейлер фильма "Лиги справедливости Зака ​​Снайдера". Это едва ли не самая ожидаемая картина года для фанатов DC в 2021 году.

Компания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер режиссерской версии "Лиги Справедливости" Зака ​​Снайдера. Фильм будет кардинально отличаться от предыдущей версии фильма 2017 года, режиссером которой был Джос Уидон.

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Известно, что Зак Снайдер покинул кресло режиссера в начале предыдущего проекта и заканчивал его полностью Джосс Уидон. В итоге – традиционная "мрачность" для комиксов DC была потеряна, огромные дыры в сюжете и плохой монтаж. Ленту разгромили критики и она провалилась в прокате, не сумев даже вернуть бюджет в 300 миллионов долларов. Кроме этого, под давлением кинокомпании хронометраж фильма был сокращен.

Сторонники DC несколько лет добивались, чтобы Зак Снайдер вернулся и исправил ошибки Уидона и Warner Bros. И это случилось.

"Лига справедливости Зака ​​Снайдера" сюжет

События развиваются после смерти Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Аквамен и Киборг объединяются в Лигу справедливости, чтобы защитить мир от вторжения Степного волка и его армии парадемонив. Также в ленте появится Дарксайд.

Режиссерская версия фильма с продолжительностью в 4 часа выйдет на HBO Max 18 марта . В ней не будет ни одного кадра, снятого Джоссом Уидоном.

Кинокартина имеет "взрослый" рейтинг R – то есть "17 лет". Некоторые персонажи ведут себя довольно грубо, а в одной из сцен Бэтмен даже матерится.

"Лига справедливости Зака ​​Снайдера": смотрите финальный трейлер

Актерский состав:

В ленте сыграют многие известные актеры, которых мы видели в предыдущих фильмах DC, в частности: