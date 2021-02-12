Известного американского режиссера и сценариста Джосса Уидона обвинили в жестоком обращении. Прежде всего, речь идет о "токсической обстановке" на съемках сериала "Баффи – истребительница вампиров".

Актриса Каризма Карпентер, которая играла в "Баффи" Корделию Чейз, заявила о моральных издевательств со стороны Джосс Уидон. Ее поддержали и другие актеры сериала.

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Она рассказала, что хоть и прошло 20 лет, она все равно до сих пор не может забыть эти обиды, поэтому решила перестать держать язык за зубами. По словам актрисы, в период беременности Уидон обзывал ее толстой, манипулировал ее женственностью и верой, а после рождения малыша "бесцеремонно уволил". Также он упрекал ее, почему она не сделала аборт.

Джосс Уидон неоднократно злоупотреблял своей властью, работая вместе на съемках "Баффи – победительница вампиров" и спинофа "Ангела". Он считал это забавным, но усилил мое беспокойство о работе, лишил меня силы и отделил меня от моих сверстников. Тревожные инциденты вызвали хронический физическое состояние, от которого я все еще страдаю. С тяжелым сердцем я говорю, что справиться сложно,

- рассказала Карпентер.

В ее заявлении также говорится о том, что она поддерживает актера "Лиги справедливости" Рея Фишера, который инициировал расследование WarnerMedia после того, как обвинил Видона в оскорбительном поведении на съемочной площадке.

Реакция других актеров сериала

Другие актеры сериала поддержали Карпентер и подтвердили непрофессиональное поведение режиссера.

В частности, Сара Мишель Геллар, сыгравшая саму Баффи, написала, что гордится тем, что ее имя ассоциируется с Баффи Саммерс. Но вместе с тем она не хочет, чтобы ее навсегда ассоциировали с именем Джосс Уидон. При этом она добавила, что сильно фокусироваться на этой теме не собирается, поскольку хочет больше посвятить себя своей семье. Но добавила, что поддерживает всех, кто пережил насилие и гордится их высказываниями.

Мишель Трахтенберг, исполнившая роль сестры Геллар, тоже рассказала о "неподобающем поведении" Видона, от которого она пострадала в подростковом возрасте.

Эмбер Бенсон, сыгравшая в сериале Тару Маклей, тоже присоединилась к обвинениям.

Съемочная площадка "Баффи" была токсичной средой, и все начинается сверху. Карпентер говорит правду, и я поддерживаю ее на 100%. За это время нам был нанесен большой урон, и многие из нас все еще переваривает его двадцать с лишним лет спустя !,

– рассказала Маклей.