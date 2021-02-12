Режисера "Месників", "Ліги справедливості" та "Баффі" звинуватили в жорстокій поведінці
Відомого американського режисера та сценариста Джосса Відона звинуватили в жорстокій поведінці. Передусім, мова йде про "токсичну обстановку" на зйомках серіалу "Баффі – переможниця вампірів".
Джерело:інстаграм Каризми Карпентер
Акторка Каризма Карпентер, яка грала у "Баффі" Корделію Чейз, заявила про моральні знущання з боку Джосса Відона. Її підтримали й інші актори серіалу.
До теми Актрису Джину Карано звільнили з серіалу "Мандалорець": скандальна причина
Вона розповіла, що хоч і минуло 20 років, вона все одно досі не може забути ці образи, тож вирішила перестати тримати язик за зубами. За словами акторки, в період вагітності Відон обзивав її товстою, маніпулював її жіночністю та вірою, а після народження малюка "безцеремонно звільнив". Також він дорікав їй, чому вона не зробила аборт.
Джосс Відон неодноразово зловживав своєю владою, працюючи разом на зйомках "Баффі – переможниця вампірів" і спінофу "Ангела". Він вважав це потішним, але посилив моє занепокоєння щодо роботи, позбавив мене сили й віддалив мене від моїх однолітків. Тривожні інциденти викликали хронічний фізичний стан, від якого я все ще страждаю. З важким серцем я кажу, що впоратися складно,
– розповіла Карпентер.
У її заяві також йдеться про те, що вона підтримує актора "Ліги справедливості" Рея Фішера, який ініціював розслідування WarnerMedia після того, як звинуватив Відона в образливій поведінці на знімальному майданчику.
Реакція інших акторів серіалу
Інші актори серіалу підтримали Карпентер та підтвердили непрофесійну поведінку режисера.
- Зокрема, Сара Мішель Геллар, яка зіграла саму Баффі, написала, що пишається тим, що її ім'я асоціюється з Баффі Саммерс. Але разом з тим вона не хоче, аби її назавжди асоціювали з ім'ям Джосс Відон. При цьому вона додала, що сильно фокусуватися на цій темі не збирається, оскільки хоче більше присвятити себе своїй сім'ї. Але додала, що підтримує усіх, хто пережив насильство і пишається їхніми висловлюваннями.
- Мішель Трахтенберг, яка виконала роль сестри Геллар, теж розповіла про "неналежну поведінку" Відона, від якої вона постраждала в підлітковому віці.
- Ембер Бенсон, яка зіграла у серіалі Тару Маклей, теж долучилася до звинувачень.
Знімальний майданчик "Баффі" був токсичним середовищем, і все починається зверху. Карпентер каже правду, і я підтримую її на 100%. За цей час нам було завдано великої шкоди, і багато хто з нас все ще перетравлює його двадцять з гаком років потому!,
– розповіла Маклей.
Натомість реакції від Джосса Відона поки що немає.
Поділитися новиною