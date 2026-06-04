Это стыд: звезда сериала "Эмили в Париже" нарвалась на хейт из-за фото с фанаткой Лукашенко

Актриса, сыгравшая роль Эмили в сериале "Эмили в Париже", попала в скандал. Лили Коллинз опубликовала фотографию с белорусской фанаткой Лукашенко – Ариной Соболенко.

Фотография появилась на ее инстаграм-странице. В комментариях уже можно увидеть огромное количество хейта и критики от сознательных пользователей.

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Лили Коллинз попала в скандал: что произошло?

Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз опубликовала на своей странице подборку фотографий, среди которых внимательные пользователи заметили фото с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. И все бы ничего, однако во время полномасштабной войны в Украине спортсменка неоднократно оказывалась в центре дискуссий из-за своей позиции в отношении России и Беларуси.

Соболенко избегает четких публичных заявлений относительно российской агрессии против Украины и молчит о действиях режимов России и Беларуси. Ранее спортсменка также подписывала письмо в поддержку Лукашенко, а в одном из интервью называла его человеком, который "всегда поможет" и частью своей команды. Теннисистка неоднократно заявляла, что считает спорт "вне политики".



Лили Коллинз и Арина Соболенко / Фото из инстаграма актрисы

В комментариях под сообщением Лили Коллинз уже можно заметить волну критики. Часть пользователей пишет, что разочаровалась в актрисе, для кого-то эта фотография стала "последней каплей". Некоторые зрители даже заявляют, что больше не планируют смотреть сериал "Эмили в Париже".



Комментарии под публикацией / Скриншот из инстаграма

Тем временем в Украине продолжается полномасштабная война. Россия ежедневно атакует украинские города ракетами, дронами и авиабомбами, а мирные жители вынуждены жить в условиях постоянной опасности. Поэтому украинская аудитория особенно остро реагирует на публичные контакты мировых знаменитостей с людьми, которых связывают с поддержкой кремлевского режима или отсутствием четкой позиции по войне.

Поддерживала ли Лили Коллинз Украину?

Такая позиция Лили Коллинз вызвала непонимание у части аудитории, ведь после начала полномасштабного вторжения России в Украину актриса публично выражала поддержку украинцам и даже появлялась на мероприятиях в символических сине-желтых образах.

В частности, во время фестиваля PaleyFest в театре Dolby в Лос-Анджелесе Лили Коллинз вместе с Эшли Парк привлекли внимание публики своими образами в цветах украинского флага. Коллинз выбрала голубой костюм, тогда как Парк появилась в ярко-желтом наряде. Вместе они создали символический выход, который многие восприняли как жест поддержки Украины.

Мое сердце очень болит за Украину, а также за близких людей, которые пострадали,

– писала в инстаграме актриса.

Поэтому то, какую позицию Лили Коллинз демонстрирует сегодня, вызывает удивление и возмущение.