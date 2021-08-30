"Жить, как в старых ботинках": почему Лилли Вачовски отказалась снимать "Матрицу 4"

Одна из режиссеров культовой франшизы "Матрица", Лилли Вачовски, отказалась участвовать в создании четвертой части. О причинах читайте ниже.

Во время виртуальной панели Ассоциации телевизионных критиков Лилли Вачовски рассказала, что в дальнейшем хочет творить в другом направлении, чем ее сестра, которая, собственно, сейчас работает над продолжением франшизы "Матрица: Воскрешение".

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Лилли отметила, что отказаться от участия в проекте было для нее непростым решением. На это также повлияла смена пола, то есть трансгендерный переход звезды.

Сменить пол Лилли решилась. Что интересно, после того, какполучил имя Лилли, по-настоящему успешных проектов у режиссера не было.

Последними работами, в которых работала Лилли с сестрой Ланой, были:

"Облачный атлас";

"Восхождение Юпитер";

первый сезон "Восьмого чувства".

Мы завершали один проект, начинали готовить следующий. Мы были очень истощенными и мой мир в определенной степени разваливался, даже, если я чувствовала, что выбралась уже из своей скорлупы. Поэтому мне нужно было отойти от этой индустрии. Мне нужно было восстановить связь с собой,

– вспомнила Лилли.

Когда ее сестра Лана пришла к ней с идеей снять четвертый фильм "Матрицы", то Лилли почувствовала, что здесь стоит изменить ход событий.

"Мы начали говорить об этом (продолжении "Матрицы", – Кино 24) после смерти наших родителей. И это было что-то непривлекательное для меня, я не хотела возвращаться и быть частичкой того, что делала раньше. И я не желала переживать свой трансгендерный переход и такие большие перемены в моей жизни, когда и чувствовала потерю мамы и папы. Это так, будто я собиралась жить, как в старых ботинках. Я не хотела этого делать", – дополнила Лилли.

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На вопрос, есть ли у пары сестер какие-либо планы по сотрудничеству на будущее, Лилли ответила неуверенно: "Кто знает? Кто знает? Возможно", – сказала она.

Что известно о "Матрице 4" Премьера четвертой "Матрицы" состоится в кинотеатрах в среду, 22 декабря 2021 года. В центре событий четвертого фильма "Матрица: Воскрешение" – продолжение линии противостояния главных героев предыдущих фильмов с миром компьютерной матрицы, которая установила контроль над планетой.

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