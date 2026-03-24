"Линкольн для адвоката" доступен на платформе Netflix с украинским переводом. Что известно о сериале, читайте в материале 24 Канала.

О чем сериал "Линкольн для адвоката"?

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий : 40

: 40 Рейтинг IMDb: 7.8/10

Сериал "Линкольн для адвоката" создал сценарист и продюсер Дэвид Келли. Он снят по мотивам книг писателя Майкла Коннелли.

Сюжет разворачивается вокруг харизматичного адвоката Микки Холлера из Лос-Анджелеса, который любит работать на заднем сиденье своего автомобиля – Lincoln Town Car.

Первый сезон начинается с того, что Микки остался без работы после аварии. Однако адвокат решает вернуться в игру и берется за дело об убийстве. Холлеру помогает его команда: бывшая жена Лорна Крейн, ее новый избранник Сиско и водитель Изи.

"Линкольн для адвоката": смотрите онлайн трейлер сериала

Кто сыграл главные роли в сериале?

Мануэль Гарсиа-Рульфо – Микки Холлер

– Микки Холлер Нив Кэмпбелл – Мэгги Макферсон

– Мэгги Макферсон Бекки Ньютон – Лорна Крейн

– Лорна Крейн Джаз Рэйкол – Изи

– Изи Энгус Сэмпсон – Сиско

Шоураннер Тед Хамфри и его коллега Тед Хамфри рассказали Tudum, что уже работают над 5 сезоном.

Четвертый сезон – это самое сложное и самое глубокое личное путешествие, в которое мы когда-то отправляли Микки Холлера, и мы рады и благодарны за возможность продолжить это путешествие в пятом сезоне!,

– сказали они.

Следующий сезон, как и предыдущие, будет состоять из 10 эпизодов. Дата премьеры пока неизвестна.