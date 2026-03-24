"Линкольн для адвоката" доступен на платформе Netflix с украинским переводом. Что известно о сериале, читайте в материале 24 Канала.
О чем сериал "Линкольн для адвоката"?
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 40
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Сериал "Линкольн для адвоката" создал сценарист и продюсер Дэвид Келли. Он снят по мотивам книг писателя Майкла Коннелли.
Сюжет разворачивается вокруг харизматичного адвоката Микки Холлера из Лос-Анджелеса, который любит работать на заднем сиденье своего автомобиля – Lincoln Town Car.
Первый сезон начинается с того, что Микки остался без работы после аварии. Однако адвокат решает вернуться в игру и берется за дело об убийстве. Холлеру помогает его команда: бывшая жена Лорна Крейн, ее новый избранник Сиско и водитель Изи.
"Линкольн для адвоката": смотрите онлайн трейлер сериала
Кто сыграл главные роли в сериале?
- Мануэль Гарсиа-Рульфо – Микки Холлер
- Нив Кэмпбелл – Мэгги Макферсон
- Бекки Ньютон – Лорна Крейн
- Джаз Рэйкол – Изи
- Энгус Сэмпсон – Сиско
Шоураннер Тед Хамфри и его коллега Тед Хамфри рассказали Tudum, что уже работают над 5 сезоном.
Четвертый сезон – это самое сложное и самое глубокое личное путешествие, в которое мы когда-то отправляли Микки Холлера, и мы рады и благодарны за возможность продолжить это путешествие в пятом сезоне!,
– сказали они.
Следующий сезон, как и предыдущие, будет состоять из 10 эпизодов. Дата премьеры пока неизвестна.