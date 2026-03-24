"Лінкольн для адвоката" доступний на платформі Netflix з українським перекладом. Що відомо про серіал, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть Стартували зйомки 5-го сезону "Бріджертонів": про кого буде нова історія

Про що серіал "Лінкольн для адвоката"?

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій : 40

: 40 Рейтинг IMDb: 7.8/10

Серіал "Лінкольн для адвоката" створив сценарист і продюсер Девід Келлі. Він знятий за мотивами книг письменника Майкла Коннеллі.

Сюжет розгортається навколо харизматичного адвоката Міккі Голлера з Лос-Анджелеса, який любить працювати на задньому сидінні свого автомобіля – Lincoln Town Car.

Перший сезон розпочинається з того, що Міккі залишився без роботи після аварії. Проте адвокат вирішує повернутися у гру та береться за справу про вбивство. Голлеру допомагає його команда: колишня дружина Лорна Крейн, її новий обранець Сіско та водійка Ізі.

Хто зіграв головні ролі у серіалі?

Мануель Гарсіа-Рульфо – Міккі Голлер

– Міккі Голлер Нів Кемпбелл – Меггі Макферсон

– Меггі Макферсон Бекі Ньютон – Лорна Крейн

– Лорна Крейн Джаз Рейкол – Ізі

– Ізі Ангус Семпсон – Сіско

Шоуранер Тед Гамфрі та його колега Дейлін Родрігес розповіли Tudum, що вже працюють на 5 сезоном.

Четвертий сезон – це найскладніша і найглибше особиста подорож, в яку ми колись відправляли Міккі Голлера, і ми раді й вдячні за можливість продовжити цю подорож у п'ятому сезоні!,

– сказали вони.

Наступний сезон, як і попередні, складатиметься з 10 епізодів. Дата прем'єри наразі невідома.